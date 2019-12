Le pagelle del City - Gabriel Jesus MVP. Foden di qualità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Dinamo Zagabria-Manchester City 1-4

Bravo 6 - Non perfetto sul gran gol di Olmo, tocca il pallone ma non evita la rete avversaria. Per il resto partita di controllo, con solo un paio di parate semplici nel primo tempo.

Cancelo 5,5 - Forse il peggiore dei suoi, non spinge quasi mai e anche in difesa è lui a lasciare i maggiori spazi agli avversari. Sembra solo il lontano parente del terzino visto in Italia.

Otamendi 6 - Non copre benissimo sul gol di Olmo ma le colpe non sono sue. Per il resto partita attenta del centrale argentino. (dall'82' Harwood-Bellis - s.v.)

Garcia 5,5 - Sbaglia sul gol perdendosi l'inserimento di Olmo. Anche in un altro paio di occasioni non è perfetto ma viene graziato dagli attaccanti avversari.

Mendy 6,5 - Costante spina nel fianco per Stojanovic. Nonostante un inizio un po' a rilento, il terzino serve numerosi cross a Gabriel Jesus e su uno di questi il brasiliano insacca.

Gundogan 6 - Non la sua migliore partita, ma il tedesco mostra sempre una padronanza del pallone superiore alla media.

Rodrigo 6 - Il solito lavoro oscuro, si vede poco ma se il City domina a centrocampo è anche grazie a lui. (dal 72' Sterling 6 - Entra a partita ampiamente già decisa e per questo il gol sbagliato nel finale non può incidere sul giudizio).

Foden 7 - Il giovane centrocampista inglese fa vedere ancora una volta tutta la sua qualità e impreziosisce la sua prestazione con un bel gol nel finale che chiude i conti.

Mahrez 6,5 - L'ex Leicester è spesso pericoloso e si rende protagonista del cross che porta al primo, fondamentale gol di Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus 7,5 - È lui il chiaro MVP della gara. Una tripletta per scacciare via i fantasmi e sostituire al meglio l'assente Aguero. Il brasiliano segna di testa, con il destro dopo aver messo a sedere Dilaver e con un piattone al volo, mostrando tutto il repertorio. Porta a casa il pallone (dal 66' Zinchenko 6 - Guardiola ritrova il suo ucraino che si vede poco ma può comunque festeggiare il suo ritorno in campo).

Bernardo Silva 6 - Il meno pericoloso dei suoi in attacco, si vede soprattutto per l'assist nel finale a Foden.