Le pagelle del City - Mahrez regala 3 punti a Guardiola, De Bruyne top

Manchester City-Chelsea 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ederson 5,5 - Uscita un po' timida in occasione dello 0-1 di Kantè.

Cancelo 5,5 - In difesa ogni tanto vacilla, mentre quando si trova nella metà campo offensiva sembra poco cattivo e determinato.

Stones 6,5 - Prestazione ordinata, senza sbavature. Riesce spesso a far ricevere Abraham di spalle.

Fernandinho 6,5 - Legge in maniera non perfetta il filtrante di Kovacic per lo 0-1 di Kanté. Nella ripresa è decisivo deviando in corner un tiro a botta sicura proprio del francese campione del mondo. Nell'area di rigore opposta, è lui a sfiorare la gioia del gol, che gli viene negata sulla linea da Azpilicueta.

Mendy 5,5 - Giusta la diagonale, ma non può permettere a Kanté di controllare, alzare la testa e freddare Ederson.

Rodri 6- Solita prova positiva del metronomo dei Citizens (dal 51' Gundogan 6 - Gara intelligente, fa il suo.)

Silva 6,5 - Dà il via all'azione rocambolesca dell'1-1. Corre tantissimo per cercare di stare dietro ai velocisti del Chelsea ed esce con i crampi (dal 66' Foden 6 - Dà più brillantezza, anche se sbaglia un paio di scelte negli ultimi 20 metri.)

Mahrez 7 - Per mezz'ora si vede poco, poi sale in cattedra e realizza il 2-1 con una pregevole giocata col suo sinistro.

De Bruyne 7,5 - Il primo squillo del match porta la sua firma: tiro in diagonale col destro che esce di pochissimo dal palo lontano. Ha il merito, e un pizzico di fortuna, di trovare il gol dell'1-1 con un sinistro dal limite deviato da Zouma.

Sterling 6,5 - Uno Sterling in una versione diversa rispetto alla normalità. Meno brillante e presente davanti, dove viene arginato molto bene, ma prezioso in fase difensiva con i suoi ripieghi su Willian per non lasciare Mendy nell'1 vs 1. Nel finale segna il gol del 3-1, poi il Var glielo nega per fuorigioco.

Aguero 6,5 - Il suo 'problema' è che ha abituato tutti a segnare sempre e in ogni modo. Quando non lo fa, risulta molto strano. Oggi è più impreciso del solito, prende anche una traversa, ma la sua prestazione rimane comunque positiva. Nella ripresa regala a Fernandinho una deliziosa palla da spingere in rete, se solo non ci fosse Azpilicueta a salvare sulla linea. Esce per un problema muscolare (dal 76' Gabriel Jesus s.v.)