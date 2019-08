Le pagelle del City - Walker-Mahrez micidiali. Che inizio per Sterling

Risultato finale: West Ham-Manchester City 0-5

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ederson 6 - Primo tempo in cui non si sporca i guanti, viene impegnato due volte consecutive nella ripresa e risponde presente. Spettatore non pagante per lunghi tratti della sfida.

Walker 7 - Corsa, generosità e tanta qualità abbinata all'intensità. Risponde all'acquisto di Cancelo con una prova da top. L'ex Tottenham affonda a ripetizione lungo la corsia destra, suo l'assist per il vantaggio di Gabriel Jesus.

Stones 6 - Prova sufficiente per il centrale inglese, la poca spinta del West Ham sicuramente lo facilità. Gestisce i primi possessi e si candida per essere il titolare inamovibile al centro della difesa dei Citizens.

Laporte 6 - Il calciatore più utilizzato della scorsa stagione di Guardiola si conferma anche in questa prima sfida, lo spagnolo non sbaglia quasi nulla e riesce a tenere bene nelle poche iniziative di Haller.

Zinchenko 6,5 - Piede educato, buona corsa lungo la corsia mancina. Accompagna spesso l'azione del Manchester City, dialoga con Sterling e nella ripresa ha più spazio per affondare.

De Bruyne 7 - Quando si accende il belga c'è poco da fare per gli avversari, il pallone pallone della ripresa lo trasforma in oro. L'ex Chelsea pennella l'assist vincente per il raddoppio di Sterling. (Dal 79' Gundogan sv).

Rodri 6 - I primi minuti in Premier League non sono stati i più convincenti, perde un pallone sanguinoso al limite e rischia. Cresce con il passare dei minuti ambientandosi ai tempi di gioco del campionato inglese.

David Silva 6,5 - Il genio spagnolo è sempre al centro della manovra del City, quando tocca la sfera crea sempre qualcosa di interessante. Magnifica la giocata a liberare Sterling ma viene vanificata dal VAR. (Dal 80' Foden sv).

Mahrez 7 - Uno degli ultimi ad arrivare dopo il grande successo con l'Algeria, un primo tempo da grandi ritmi per l'ex Leicester. Libera la corsa di Walker nell'azione che porta il vantaggio del City. Bellissimo l'assist per Sterling.

Gabriel Jesus 7 - Ricomincia come aveva chiuso, con il gol. Il brasiliano dopo l'ottima Copa America si aspetta un campionato da protagonista, timbra il cartellino alla prima occasione. Non fosse per il VAR avrebbe chiuso con una doppietta. (Dal 68' Aguero 6,5 - Per il settimo anno riesce a segnare alla prima di Premier League, sbaglia il primo rigore ma il VAR gli concede il bis e non sbaglia).

Sterling 8 - Non poteva mancare la sua firma nell'esordio della squadra di Pep Guardiola, un primo tempo con qualche pausa ma devastante nella ripresa. Tripletta, tante giocate e spina nel fianco della difesa degli Hammers.