Le pagelle del Lille - Yazici entra tardi, difesa in difficoltà

Ajax-Lille 3-0

Maignan 5,5 - Sul primo gol l'unica cosa che gli si può imputare è che sarebbe potuto uscire. Nelle altre due reti invece è incolpevole.

Celik 5,5 - Quando viene puntato è in difficoltà. Rispetto al suo compagno sulla fascia opposta lo si vede più spesso in proiezione offensiva.

Fonte 5,5 - Tra i difensori è quello che va meglio, anche grazie alla sua esperienza.

Gabriel 4,5 - Si perde Promes per l'1-0 e sul 2-0 è in ritardo nel chiudere l'inserimento di Alvarez.

Bradaric 5 - Viene messo in mezzo dalla fantasia di Ziyech e dalla velocità di Dest. Il 'tunnel' subito nella ripresa dal marocchino è l'emblema della sua gara.

Renato Sanches 5.5 - Molto intraprendente, delle volte anche troppo energico. Un paio di guizzi interessanti (dal 64' Araujo 6 - Dimostra di avere qualità.)

Andre 6 - Il cervello lì in mezzo del Lille. In fase di non possesso vede avversari arrivare da ogni dove.

Soumaré 5,5 - Le sue incursioni centrali palla al piede lo rendono difficilmente marcabile, ma quando deve impostare va in grande difficoltà e rallenta spesso la manovra (dal 78' Xeka s.v.)

Bamba 5,5 - Uno dei migliori nel primo tempo: basta vedere l'accelerazione prima dell'intervallo a sinistra per liberare Ikoné. Nella ripresa però vanifica due possibili occasioni calciando malamente sopra la traversa.

Ikoné 5,5 - A fine primo tempo ha sul sinistro la palla gol più ghiotta: un rigore in movimento su assist di Bamba, parato con i piedi da Onana (dal 64' Yazici 6,5 - Entra quando l'inerzia della gara è andata, ma si fa vedere con un paio di belle iniziative. Prende un palo pieno con il suo sinistro.)

Osimhen 5 - Fa molto movimento ma spesso è fuori tempo. Nella ripresa di testa può riportare in partita il Lille, ma non angola il tentativo che finisce centrale.