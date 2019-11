Le pagelle del Liverpool - Wijnaldum incontenibile, Firmino sottotono

Risultato finale: Liverpool-Manchester City 3-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alisson 6.5 - Partita eccellente per l'ex portiere della Roma che salva tutto quello che può. In una partita come questa gestisce sempre la tensione e rimane in partita fino al fischio finale, nonostante il risultato.

Alexander-Arnold 7 - Definirlo devastante è riduttivo. Quando trova spazio affonda sulla corsia e diventa un attaccante aggiunto. Sui vari contropiedi si permette anche di fare il regista. Un po' in difficoltà nel finale, ma se inizia anche a difendere diventerà uno dei migliori terzini al mondo.

Lovren 7.5 - L'azione che fotografa la sua partita è quella su Sterling: si butta alla disperata sul tiro del numero 7, nonostante il 3-0. Un muro invalicabile, devia tutti i tiri che arrivano dalle sue parti.

Van Dijk 7 - Partita perfetta in collaborazione con il compagno di reparto, diventa un vero e proprio incubo per Aguero. Intercetta tutto, dalle parti dell'olandese non si passa mai.

Robertson 6.5 - Ogni volta che trova spazi affonda e crea pericoli, si inventa un grandissimo assist per Salah. Le armi di questo Liverpool sono i terzini, oggi abbiamo capito il motivo.

Henderson 7 - Alla vigilia non era al meglio, ma gioca una partita praticamente perfetta. Da applausi il cross teso per il 3-0 siglato da Mané. (Dal 61' Milner 6.5 - Non si fa prendere dal momento e gestisce con intelligenza ogni azione).

Fabinho 7.5 - Recupera un quantitativo di palloni incredibile, ogni volta che bisogna rompere l'azione lui si mette tra palla ed avversario e ne esce vincitore. Da applausi il gol che spacca in due la partita.

Wijnaldum 7 - Indiavolato come il tifo di Anfield, si muove tra le linee creando scompiglio e non dando mai punti di riferimento. Partita praticamente perfetta per i movimenti effettuati.

Salah 6.5 - Gol da attaccante più che da esterno, ancora una volta non si tira indietro in una partita decisiva e mette la sua firma. Devastante in campo aperto, ma la notizia del giorno è che ha iniziato anche a difendere. (Dall'87' Gomez s.v.).

Firmino 6 - Forse uno dei meno positivi in casa Liverpool, in alcune scelte ha avuto troppa fretta di entrare nel tabellino dei marcatori. Bene però in difesa, aiuta la squadra anche quando il City attacca. (Dal 79' Oxlade-Chamberlain 6 - Buon impatto, porta la densità che gli chiede Klopp).

Mané 7 - Si perde nel finale, quando il City aumenta il forcing. Gioca comunque una buonissima gara e trova il terzo gol che chiude virtualmente il match prima del fischio finale.