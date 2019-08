Le pagelle del Mainz - Fernandes il meno peggio, Boetius illude

Risultato finale: Bayern Monaco-Mainz 6-1

© foto di Federico De Luca

Muller 5 - Subisce 6 gol ma non ha troppe colpe anche se pecca in sicurezza.

Gabriel 5 - Partenza sprint con un bell'assist per il vantaggio del Mainz ma poi soccombe sotto gli attacchi bavaresi.

Niakhate 4 - Tutto troppo facile per l'attacco del Bayern. Non oppone resistenza.

Hack 4 - Come il compagno, troppo molle contro i colossi bavaresi. Disastroso.

Caricol 4.5 - Male in fase difensiva, in fase offensiva non si vede mai.

Fernandes 5 - L'ex Fiorentina è forse il meno peggio dei suoi. Ci prova ma predica nel deserto.

Baku 5 - Regge un tempo poi viene sovrastato dai pariruolo avversari.

Latza 4.5 - Gioca 45 minuti non indimenticabili. (dal 46' Malong 4 - Fa rimpiangere il compagno che sostituisce)

Boetius 5 - Segna il gol che illude dopo 6 minuti, ma è un fuoco di paglia.

Onisiwo 5 - Si sbatte e si impegna ma non crea mai pericoli. (dall'83' St. Juste s.v.)

Burkardt 4 - Lo si nota solo al momento del cambio.(dal 56' Szalai 4.5 - Non incide e non migliora l'andamento del match).