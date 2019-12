Le pagelle del Manchester City - De Bruyne il migliore, Aguero mortifero

Risultato finale: Manchester City-Sheffield 2-0

Bravo 6 - Pochi pericoli anche se nelle uscite regala qualche brivido.

Walker 6 - Ordinaria amministrazione. Da dimenticare un destro altissimo nel primo tempo.

Garcia 6 - Mousset lo mette in difficoltà quando accelera ma poi piano piano prende le giuste contromisure.

Fernandinho 6.5 - Non è il suo ruolo ideale ma ha talmente tanta esperienza che si gestisce alla perfezione.

Zinchenko 6 - Non soffre in fase difensiva, buona spinta in fase offensiva.

Rodri 6.5 - Ordine e precisione. Un paio di palle geniali non sfruttate dai compagni.

B. Silva 5 - Tanti errori e imprecisioni. Non la sua miglior partita. (dal 62' Gundogan 6 - Entra e partecipa alla festa.)

Mahrez 6.5 - Quando cambia marcia sono dolori. Suo l'assist per De Bruyne. Sfiora anche il gol nel primo tempo.

De Bruyne 7 - Si vede che è stanco ma il suo gol del 2-0 è un concentrato di velocità, forza e precisione. Insostituibile.

Sterling 6 - Non segna e calcia poco in porta. Ma quando riceve il pallone si accende la sirena del pericolo per gli ospiti. (dall'88 G. Jesus s.v.)

Aguero 6 Un pallone toccato in area e un gol. Fino a quel momento non aveva giocato benissimo. (dall'80 Foden s.v.)