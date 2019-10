Le pagelle del Manchester City - Gabriel Jesus rapace. Silva incisivo

Risultato finale: Crystal Palace-Manchester City 0-2

Ederson 7 - Sfodere una serie di parate degne del suo talento mantenendo la propria porta inviolata.

João Cancelo 6,5 - Corre lungo la fascia destra supportando positivamente la manovra offensiva della formazione di Guardiola.

Rodrigo 6,5 - Ricopre coscienziosamente il ruolo di difensore centrale non commettendo grosse sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Fernandinho 6,5 - Indossa i panni del centrale di difesa capeggiando autoritariamente la retroguardia del City.

Mendy 6 - Percorre regolarmente la corsia di sinistra attaccando e difendendo con il medesimo impegno.

De Bruyne 7 - Gestisce un considerevole numero di palloni colpendo, con un colpo di testa in elevazione, un clamoroso palo (dal 90'+1 Foden sv - Subentra a De Bruyne non riuscendo, per questioni di tempo, a mostrarci il suo talento).

Gündoğan 6,5 - Dona le giuste geometrie alla mediana di Guardiola cercando, e non trovando, la via del gol.

David Silva 7,5 - Veste sapientemente i panni della mezzala realizzando, con un bel mancino al volo, la rete del 2-0 (dall'80' Stones sv - Sostituisce David Silva schierandosi diligentemente in difesa).

Bernardo Silva 7 - Affonda sistematicamente lungo la fascia di competenza servendo a Gabriel Jesus l'assist dell'1-0.

Gabriel Jesus 7,5 - Svaria lungo il fronte d'attacco firmando, con un pregevole colpo di testa in tuffo, la rete dell'1-0 per il City.

Sterling 7 - Regala lampi della sua classe disegnando, con un lob filtrante, l'assist del raddoppio per gli uomini di Guardiola.