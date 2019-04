Le pagelle del Manchester United - Spento Pogba, incertezze di De Gea

Risultato finale: Manchester United-Manchester City 0-2

De Gea 4,5 - Gli errori dell'estremo difensore spagnolo alla lunga hanno fatto la differenza. Compie una bella parata su Sterling prima del crollo, subisce la rete sul suo palo da Bernardo Silva e si fa piegare la mani da Sané.

Young 5,5 - Primo tempo abbastanza sufficiente, copre gli spazi per Sterling faticando pochissimo. Quando entra in campo Sané la musica cambia faticando e non poco a trattenere il tedesco.

Darmian 6 - Lanciato da Solskjaer nell'insolita posizione di terzo centrale, l'ex Torino si fa valere e svolge il compitino. Qualche problema quando viene puntato da Sterling ma resiste. (Dal 83' Sanchez sv).

Smalling 5,5 - Tenere a bada Aguero non è un compito semplice, rischia di steccare al termine del primo tempo ma tutto sommato non demerita. Nel secondo tempo il Kun si scatena e comincia a sudare nel contenerlo.

Lindelof 6 - Oggi il centrale svedese si è dimostrato l'elemento in più del reparto arretrato del Manchester United nel primo tempo, nel secondo tempo comincia a faticare quando aumenta la spinta del City.

Shaw 5 Il più in difficoltà del pacchetto difensivo dei padroni di casa, quando viene puntato da Bernardo Silva non la prende mai. Un esempio? L'azione della rete del vantaggio del Manchester City.

Pereira 5 - Prestazione inconsistente del centrocampista dello United, mai veramente in partita. Si fa notare per qualche entrata dura, fallisce anche diverse ripartenze nella prima frazione di gioco. (Dal 72' Lukaku 5 - Nessuno si accorge del suo ingresso sul terreno di gioco).

Fred 5 - Una prestazione dai due volti per l'ex Shakhtar Donetsk, in fase di non possesso è il primo a mordere le caviglie degli avversari ma in fase di costruzione della manovra non è abbastanza lucido infatti da un suo pallone perso nasce la rete di Sané.

Pogba 5,5 - Prova ad accendere la luce nel centrocampo del Manchester, poco coadiuvato dai compagni. Cala alla distanza anche per il dominio del City, non sfrutta un buon calcio di punizione dal limite per riaprire la sfida.

Lingard 5 - Non è propriamente serata per l'inglese, ha due occasioni per cambiare la partita ma fallisce. Non riesce a dialogare con Rashford, rimane impantanato tra Walker e Kompany. (Dal 84' Martial sv).

Rashford 6 - Uno dei pochi a tenere alto il Manchester United, soprattutto nel primo tempo. Tutte le occasioni pericolose dei padroni di casa portano la sua firma, rischia di siglare l'eurogol dalla lunghissima distanza.