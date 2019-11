Le pagelle del Newcastle - Shelvey, destro d'oro. Joelinton non punge

Risultato finale: Newcastle-Manchester City 2-2

© foto di Imago/Image Sport

Dubravka 6,5 - Su Sterling ci prova ma non ci arriva, il destro di De Bruyne è imprendibile per qualunque estremo difensore. Nel finale è protagonista, ottima la parata sul diagonale di Sterling.

Manquillo 5 - Si muove lungo tutto il versante destro del campo, non ha un cliente semplice come Sterling a cui tenere a bada. Quando ha l'occasione per scodellare traversoni interessanti sbaglia completamente la misura del servizio.

Fernandez 6,5 - Nonostante non si perfetto sul gol del momentaneo vantaggio del Manchester City, l'ex Napoli è una delle colonne della retroguardia di Steve Bruce. Una serie di chiusure degne di nota.

Clark 6 - Guida il reparto arretrato del Newcastle, un gioco da ragazzi tenere a bada Gabriel Jesus che praticamente non si rende mai pericoloso. Ordinaria amministrazione per il centrale.

Dummett 6 - Roccioso e preciso nell'intervento, pochi problemi nel contenere gli attaccanti di Guardiola. Un pomeriggio più tranquillo rispetto a quanto immaginato anche per il centrale di sinistra.

Willems 7 - Il protagonista che non ti aspetti. Non lascia alcuno spazio disponibile per Mahrez, spinge lungo tutto il versante mancino e con il piede debole firma quasi da attaccante il gol del pareggio del Newcastle.

Almiron 6 - Parte dalla destra e svaria su tutto il fronte offensivo come dimostrato per l'assist per Willems arrivato dalla sinistra, gli manca qualche giocata risolutiva ma è sempre nel vivo della manovra.

Shelvey 7 - Il capitano continua a dare un saggio delle sue doti balistiche con il destro, un tiro dal limite che vale un punto importante per la squadra di casa. Sicuramente tra i migliori in campo dei Magpies oltre al gol.

Hayden 6 - Assente in fase di costruzione ma presente in quella di distruzione, sempre attivo nel mordere le caviglie ai colleghi avversari. Rude ma efficace in più di un'occasione.

Saint-Maximin 5,5 - Tanta velocità, tecnica ma poco costrutto. Ci si poteva aspettare qualcosa in più dall'ex Nizza che riesce ad accendersi soltanto ad intermittenza per tutto il corso della sfida.

Joelinton 5 - Fa a sportellate con i centrali del Manchester City, fa ammonire Fernandinho ma non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso dalle parti del connazionale Ederson. (Dal 69' Gayle 6 - Innesto per dare velocità al reparto avanzato, qualche buon pallone giocato).