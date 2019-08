Le pagelle del Norwich - Pukki ancora in gol, Krul non basta

Risultato finale Norwich-Chelsea 2-3

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Krul 6,5 – L'eroe dell'Olanda di Van Gaal di qualche anno fa dimostra di non essere solo un pararigori, ma anche un ottimo portiere tra i pali: da applausi la parata con la quale tiene in partita i suoi sul colpo di testa di Christensen così come quella su Emerson mentre poco può sui gol subiti.

Aarons 5,5 – Troppo timido in avanti, si limita a cercare di presidiare la propria zona di competenza per non lasciare sguarnita la fascia. Forse sarebbe servita più intraprendenza da parte sua.

Halney 5,5 – Tanta sostanza, ma lascia troppo spazio ad Abraham in occasione del terzo gol: il difensore si stacca troppo dal suo avversario concendendogli la conclusione che sorprende Krul e condanna il Norwich alla sconfitta

Godfrey 6 – Ingaggia un duello tutto fisico con Abraham dal quale ne esce spesso vincente: lo perde in una sola occasione, quella nella quale l'attaccante del Chelsea punisce il Norwich aprendo le marcature. Cerca di riscattarsi in area avversaria, ma la traversa gli strozza l'urlo in gola.

Lewis 6 – La velocità per tenere Pulisic non gli manca, ma commette qualche errore di concentrazione: una prestazione, la sua, comunque sufficiente al cospetto di uno dei giocatori più forti dell'intera Premier League.

Leitner 5,5 – L'ex giocatore della Lazio non disputa una delle sue migliori partite: troppo compassato in mezzo al campo non riesce a garantire quel filtro necessario per spezzare il possesso palla degli uomini di Lampard (Dal 81' McLean s.v.)

Trybull 5,5 - Molto aggressivo, cerca di sopperire al minor tasso tecnico con il fisico e la grinta: non sempre gli riesce facendosi prendere in mezzo dal palleggio avversario (Dal 81' Srbeny s.v.)

Cantwell 6,5 – Ha il grande merito di segnare la rete che vale l'immediato pareggio dopo il gol di Abraham: garantisce inserimenti e tanta corsa, cala alla distanza finendo per sparire.

Stiepermann 5,5 – Sbaglia troppo e non riesce mai a lasciare il segno: una partita in difficoltà alla quale aggiunge anche il rischio del calcio di rigore, non sanzionato dall'arbitro, per una entrata al limite su Azpilicueta (Dal 81' Vrancic s.v.)

Buendia 6 – Il trequartista si abbassa spesso sulla linea del centrocampo per giocare il pallone, ma così facendo spreca energie che sarebbero state fondamentali in avanti. Nonostante questo, però, riesce a lasciare comunque il segno servendo l'assist a Pukki per il 2-2.

Pukki 7 – Il finlandese dimostra di essere ancora una volta il trascinatore dei suoi: prima serve l'assist a Cantwell per l'1-1, poi si mette in proprio firmando il gol del 2-2 che gli vale la quinta rete in campionato.