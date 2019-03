Le pagelle del Siviglia - Ben Yedder ci prova, ingenuità di Banega

Risultato finale: Siviglia-Valencia 0-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diaz 6 - Da copertina la parata su Gameiro, pallone alzato sulla traversa. Non riesce ad intuire il calcio di rigore vincente di Parejo alla prima assoluta in Liga per il giovane estremo difensore.

Jesus Navas 6 - Cuce e ricuce sugli errori di Banega, che non è un tornante. Quando attacca Guedes riesce praticamente sempre a murarlo, non demerita il capitano del Siviglia.

Mercado 6 - Sfortunata la partita del centrale argentino, il tempo di qualche chiusura interessante prima dell'infortunio. Prova a stringere i denti ma è costretto ad alzare la bandiera bianca. (Dal 27' Sergi Gomez 6 - Quando è chiamato a chiudere risponde presente, poco lavoro nella ripresa).

Carriço 6 - Senza infamia e senza lode la prova del portoghese, si rende protagonista nel primo tempo di un salvataggio fortunoso con il tacco che nega il tap-in vincente a Parejo.

Wober 5,5 - Il giovane austriaco viene dirottato lungo la corsia mancina, soffre le scorribande di Carlos Soler che lo mette spesso in difficoltà. In fase di sovrapposizione non incide dialogando poco con Quincy Promes.

Banega 5 - Non è un esterno di destra, buca la scelta il tecnico spagnolo che per un tempo regala praticamente un uomo al Valencia. Sbaglia la diagonale difensiva e atterra Gayà dal quale arriva il penalty vincente di Parejo.

Gonalons 5 - L'uomo di Monchi, la copia perfetta del calciatore visto con la maglia della Roma. Distratto e compassato, perde una serie di palloni sanguinosi in fase di possesso. Nel finale si vede negare un calcio di rigore.

Amadou 6 - Prestazione abbastanza sufficiente per il mediano difensivo del Siviglia, per ben due volte prova anche a rendersi pericoloso. Sicuramente meglio del distratto Gonalons ma viene lasciato negli spogliatoi da Caparros. (Dal 46' Vazquez 6 - Uno dei pochi a provarci, tre conclusioni abbastanza pericolose per la porta di Neto).

Quincy Promes 5 - Poteva essere l'arma in più del Siviglia ma stecca l'appuntamento. Viene spesso cercato dai compagni lungo la corsia mancina, in tutte le occasioni viene sempre murato da Daniel Wass. (Dal 67' Bryan Gil 6 - Il giovanissimo prova a dare la scossa, una serie di giocate degne di nota).

Ben Yedder 6 - Uno dei pochi che in fase offensiva che prova lo spunto, sempre pericoloso quando strappa palla al piede. Micidiale tra le linee nei minuti finali, sfortunato nella finalizzazione.

Munir 5 - Il primo pericolo del Siviglia porta la sua firma, la sua partita finisce praticamente sulla parata di Neto. Esce lentamente dal gioco, quando chiamato in causa dai compagni si fa trovare impreparato.