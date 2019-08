Le pagelle del Valladolid - Waldo marcia in più, Guardiola con personalità

Risultato finale: Real Madrid-Valladolid 1-1

Masip 6 - Non può davvero nulla sulla staffilata scoccata da Benzema.

Moyano - Il capitano stringe i denti, ma è costretto a lasciare il campo a ripresa iniziata per via di qualche problema fisico. Dal 59’ Waldo 7 - Il suo ingresso dà grande vigore alla manovra offensiva del Valladolid.

Olivas 6.5 - La fase difensiva quest’oggi è sicuramente promossa anche grazie al suo spirito di sacrificio e al dialogo con il compagno di reparto.

Salisu 6.5 - Molto attento in copertura su Benzema, aiutato in qualche circostanza anche dalla buona sorte.

Nacho 6 - Bale è cliente scomodissimo e quando accelera non può far altro che accompagnarlo. Prova a limitarlo come può.

Porro 5.5- Si propone poco sul suo versante di riferimento, sottraendo un’alternativa per lo sviluppo della manovra alla squadra. Dall’81’ Antonito SV.

Michel 5.5 - Il tempo per ragionare, come previsto, oggi non c’è. Non sempre riesce a verticalizzare come vorrebbe.

San Emeterio 6.5 - Sostituisce Alcaraz e ha la fortuna di esordire in Liga addirittura in casa del Real Madrid. Sfodera una discreta dose di personalità e si mette in mostra in fase di interdizione più volte. Dall’84’ Anuar SV.

Plano 6.5 - Uno squillo a metà primo tempo, prima di accendersi nel finale con l'assist per la rete di Guardiola.

Unal 5.5 - Pomeriggio difficile contro una delle difese più forti del mondo.

Guardiola 7 - Con personalità affronta Sergio Ramos per tutta la gara. Nel finale con una zampata regala una gioia immensa ai suoi tifosi.