Le pagelle del Villarreal - Cazorla immortale, male l'attacco

Risultato finale: Barcellona-Villarreal 2-1

Asenjo 5.5 - Qualche incertezze anche se non commette errori gravi.

Pena 5 - Soffre troppo in fase difensiva e in avanti non si vede mai.

R. Albiol 6.5 - Mette le briglie a Suarez finché rimane in campo.

Torres 6 - Giovane ma in crescita. Sempre attento.

Quintilla 5 - Messi prima e Dembele dopo lo fanno ammattire. In costante difficoltà.

Anguissa 6 - Buona prova in mezzo al campo. Gli manca un po' di qualità.

Iborra 5.5 - Mancano le sue geometrie. Si limita a contenere.

Chukwueze 6.5 - Personalità e ottima corsa. Crea sempre pericoli quando viene servito.

Cazorla 7 - Da applausi. Un gol, giocate da grande talento. Esce applaudito da tutto il Camp Nou. (Bacca s.v.)

Ontiveros 5 - Non una grande partita. Falloso e spesso nervoso, non incide sulla corsia. (dal 57' Ekambi 6.5 - Entra bene in partita dando vivacità all'attacco ospite)

Moreno 4.5 - Si fa notare per un fallaccio. Per il resto partita abulica senza mai creare pericoli a ter Stegen (dal 68' Gomez 5 - Come il compagno non combina quasi nulla).