Le pagelle del Villarreal - Moreno si sacrifica, Ekambi non incide

Risultato finale: Villarreal-Atletico Madrid 0-0.

© foto di Alterphotos/Image Sport

Asenjo 6 - Non subisce molti tiri verso la porta, soprattutto nella prima frazione di gioco. Gran parata sul tiro rasoterra di Joao Felix, la sua deviazione porta la sfera sul palo.

Gaspar 6.5 - Sempre attento, in chiusura anticipa la giocata e non concede nulla. Quando trova spazio si porta in avanti, in un paio di occasioni sfiora anche la rete.

Albiol 7 - Non pensa tanto alla qualità, ma bada più alla sostanza. Fisicità e pochi complimenti, dalle sue parti si passa pochissimo. Pericoloso anche sui corner, nel finale domina e annulla Morata.

Pau Torres 6 - Più sbavature rispetto al compagno di reparto, ma è comunque attento e non rischia quasi mai. Per evitare problemi spesso allontana la sfera direttamente in fallo laterale.

Quintillá 6 - Pensa più ad attaccare che a difendere, l'Atletico Madrid gli lascia spazio e lui sulle praterie ci va a nozze. Deve migliorare il cross, soprattutto quando hai un attaccante abile sul gioco aereo come Moreno.

Anguissa 6.5 - Un giocatore fisico, che fa il lavoro sporco durante tutto il match. Prova anche ad affondare, interpreta il ruolo nel migliore dei modi possibili.

Iborra 6 - Recupera molti palloni nella prima frazione, ma quando deve impostare fa fatica. Manca anche nelle conclusioni dalla distanza, gioca una gara sufficiente ma deve fare qualcosa di più. (Dal 73' Morlanes 5.5 - Non entra con il piglio giusto e sbaglia diversi palloni decisivi).

Chukwueze 7 - Praticamente devastante, continua a correre anche dopo il fischio finale. Ogni strappo è sinonimo di pericolo, peccato per le occasioni non sfruttate. Il migliore in campo insieme a Moreno. (Dall'89' Ontiveros s.v.).

Trigueros 6.5 - Quando decide di alzare la qualità diventa devastante, ogni giocata spacca in due la partita. Unico neo, deve essere più costante durante l'arco dei 90'.

Moises Gomez 6.5 - Nella prima frazione è uno dei migliori, Arias lo lascia libero e lui ne approfitta con tantissimi inserimenti in area. Nel secondo tempo cala rispetto al compagno di reparto, ma la sua rimane comunque una buonissima prestazione. (Dal 68' Ekambi 5 - Entra male in campo e sbaglia anche i palloni più semplici. Atteggiamento imperdonabile in una gara così importante).

Moreno 7 - Si sacrifica molto in fase di non possesso, aiutando la squadra in tutte le situazioni. Non è molto pericoloso in avanti, alcune occasioni non è riuscito a sfruttarle al meglio, ma comunque svolge un buon lavoro.