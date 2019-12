Le pagelle dell'Arsenal - Leno, che disastro. Non basta Aubameyang

Risultato finale: Arsenal-Chelsea 1-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leno 4,5 - Nel finale rovina una partita tranquilla, un pallone spedito in mezzo da Mount facilmente addomesticabile ma l'estremo difensore tedesco sbaglia completamente il tempo dell'uscita dando il via alla rimonta del Chelsea.

Maitland-Niles 6 - Ordinaria amministrazione lungo la corsia destra, il Chelsea affonda veramente pochissimo lungo la sua area di competenza finendo per vivere un pomeriggio abbastanza tranquillo.

Chambers 6,5 - Sfortunato ma decisivo nel primo tempo, sua la spizzata di testa che vale l'assist vincente per la rete di Aubameyang. Costretto però a lasciare il campo per un brutta caduta. (Dal 23' Mustafi 5 - Subisce un brutto colpo alla testa nella ripresa, troppo leggero nella marcatura su Abraham in occasione della rete della vittoria dei Blues).

David Luiz 6 - Una punizione spedita tra le braccia di Kepa, un cartellino giallo abbastanza evitabile ma una prestazione tutto sommato sufficiente per l'ex della sfida. Riesce a limitare Abraham.

Saka 5 - Bene nel primo tempo, cala sensibilmente nella ripresa. In chiaro debito d'ossigeno del finale, paga la fatica rincorrendo vanamente Willian che ha spazio per mettere in mezzo il pallone della vittoria.

Guendouzi 5 - Una delle note stonate del pomeriggio per Arteta, diversi errori soprattutto in fase di possesso del giovane centrocampista francese. A volte irruento anche nell'intervento.

Torreira 6 - Non male la prestazione dell'ex Sampdoria, prova a essere sempre al centro della manovra per tutta la sfida. Uno dei primi a pressare i portatori di palla avversari ma poco coadiuvato da Guendouzi.

Nelson 6 - Una prestazione che poteva essere ancora più importante avesse imbeccato due giocate in contropiede, per il resto è un pericolo costante con la sua velocità lungo la corsia destra. (Dal 86' Pepé sv).

Ozil 6,5 - Completamente fuori dai piani con Emery, tornato alla ribalta con Arteta in panchina. Seconda partita per il tedesco con il nuovo tecnico, positiva senza dubbio la sua prestazione con diverse giocate che infiammano il pubblico. Suo il corner dal quale nasce la rete di Aubameyang. (Dal 76' Willock sv).

Aubameyang 7 - Arteta probabilmente non avrà nulla da rimprovera al suo attaccante, partita a dir poco perfetta per l'ex Borussia. Porta avanti l'Arsenal di testa e si rende protagonista di numerosi e generosi recuperi difensivi. Esce e si spegne l'Arsenal.

Lacazette 5,5 - Meglio nel primo tempo per intensità e generosità, non trova la via del gol e nel secondo tempo appare nervoso e finisce per non rendersi mai pericoloso dalle parti di Kepa.