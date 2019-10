Le probabili formazioni di Olympiacos-Bayern - Tedeschi per la fuga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayern Monaco prova la fuga nel girone B di Champions League. I tedeschi di Kovac, dopo il clamoroso 2-7 rifilato al Tottenham, vice campione d'Europa, vogliono la terza vittoria consecutiva: tra i tre punti e il Bayern c'è il coriaceo Olympiacos che punta al colpaccio trascinato dal proverbiale caldo pubblico del Karaiskakis. Sono quattro i precedenti in totale tra le due squadre: uno nel 1980, l'altro nel 2015. In entrambe le occasioni si sono registrate vittorie per i tedeschi, dunque, imbattuti contro i greci. L'ultimo precedente risale al 24 novembre 2015: 4-0 per il Bayern Monaco. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è l'olandese Makkelie.

COME ARRIVA L'OLYMPIACOS - Primo posto in campionato per i greci con 19 punti (frutto di 6 vittorie e 1 pareggio). Situazione diversa in Champions con un solo punto conquistato nelle prime 2 gare. 3 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio nelle ultime 5 uscite ufficiali per il club allenato da Martins. Così come segnala Opta, i greci hanno mantenuto solo due volte la porta inviolata nelle ultime 17 partite di Champions League, subendo 40 gol. Tra le squadre con 100 partite nella competizione, l’Olympiakos ha la percentuale più bassa di clean sheet (25 in 118 gare). Non solo: l'Olympiacos ha perso otto delle ultime 10 partite di Champions, pareggiando le altre due, da quando vinse 2-1 contro la Dinamo Zagabria nel novembre 2015. Per quanto riguarda la formazione out Benzia, squalificato, sarà 4-2-3-1 con Bouchalakis, Podence e Masouras alle spalle di Guerrero.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - Una sconfitta e un pareggio nelle ultime 2 uscite in campionato per i bavaresi, al terzo posto scavalcati da Borussia M'Gladbach e Wolfsburg. Per Niko Kovac è già partita da non sbagliare. Nelle ultime cinque gare ufficiali: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Curiosità statistica, come segnala Opta, solo contro Besiktas, CSKA Mosca e Olympiacos il Bayern Monaco ha una percentuale di vittorie del 100% tra Coppa dei Campioni e Champions League. I tedesci sono imbattuti nelle ultime 10 trasferte di Champions League (7 vittorie e 3 pareggi), la sua striscia più lunga nella competizione (10 anche tra il 2012 e il 2014). Capitolo formazione: può esserci Perisic dal 1' con Gnabry (reduce dallo storico poker rifilato al Tottenham) sulla trequarti. Fuori Sule, Arp e Cuisance.