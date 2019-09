Le probabili formazioni di PSG-Real Madrid - Icardi dal 1', Zidane perde Ramos

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Subito un big match anche nella seconda giornata di Champions League. Il Psg di Tuchel sfiderà il Real Madrid del francese Zidane. Una partita che, nonostante le tante assenze da ambo le parti, promette spettacolo. Sarà l'occasione di vedere due delle favorite per le vittoria finale, reduci da una campagna europea deludente nella scorsa stagione.

COME ARRIVA IL PSG - Potrebbe esserci l'occasione dal primo minuto per Mauro Icardi, con accanto a lui Sanabria e Di Maria. Neymar non sarà della partita, squalificato. Tanti indisponibili anche per Tuchel, che dovrà rinunciare a Mbappé, Cavani, Dagba, Kehrer e Draxler. Paredes ancora in panchina, con Marquinhos che dovrebbe giocare davanti alla difesa. Navas titolare con Rico a fare da dodicesimo.

COME ARRIVA IL REAL MADRID - Zidane deve fare a meno di capitan Sergio Ramos, squalificato come Nacho. Accanto a Varane in difesa giocherà Militao. Tanti gli indisponibili per il tecnico francese. Marcelo, Asensio, Isco, Modric, Fede Valverde, Brahim e Mariano, con un Zidane costretto a cambiare modulo dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Ancora titolari, dopo un'estate da partenti, James Rodriguez e Gareth Bale. Titolare anche Eden Hazard dietro Benzema.