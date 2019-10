Leeds, Radrizzani: "Interesse Qatar? Siamo attraenti per gli investitori"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Andrea Radrizzani, azionista di maggioranza del Leeds, ha voluto spiegare nel dettaglio le dichiarazioni a proposito dell'interessamento al club della Qatar Sports Investments, ovvero dei proprietari del PSG: "Dobbiamo essere orgogliosi del club e del fatto che siamo attraenti per i potenziali investitori. Quando e se apriremo le discussioni è tutta un'altra storia. Dipende dal momento, per esempio nel caso in cui dovessero arrivare quando il club avrà bisogno di un sostegno più importante rispetto a ciò che potremo fare con le nostre attuali risorse".