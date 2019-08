Leicester City, Rodgers: "Importante vincere, orgoglioso dei ragazzi"

© foto di Image Sport

Il manager di Leicester City, Brendan Rodgers ha commentato così il successo arrivato in casa dello Sheffield United: "Avevamo bisogno di essere pronti a combattere e mostrare carattere, era importante per noi conquistare tre punti. Abbiamo dovuto cambiare modulo negli ultimi 25 minuti per far fronte ai cross che entravano in area. Questo è un gruppo molto giovane, ma sono tutti concentrati e stanno andando bene per me. Abbiamo giocato due partite difficili prima di quella oggi e abbiamo giocato contro una squadra davvero dura, ma ci siamo riusciti e sono così orgoglioso dei giocatori".