Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, ha parlato al Daily Record del suo improvviso addio al Celtic nella stagione passata per sedere sulla panchina delle Foxes: "L'ho detto molte volte, è stato incredibilmente difficile lasciare il Celtic perché il mio rapporto con tutti era fantastico, dai dirigenti fino allo spogliatoio. Forse adesso le persone avranno compreso maggiormente il motivo per cui ho deciso di cambiare. Abbiamo avuto grandi successi insieme ma ho deciso di lasciare per sedere sulla panchina del Leicester, squadra ambiziosa con grandi sfide davanti che mi hanno entusiasmato".