Liga, clamorosa rimonta del Valencia nel derby: da 0-2 a 4-2 col Levante

© foto di J.M.Colomo

Clamorosa rimonta del Valencia nel derby col Levante al Ciutat de València. I pipistrelli, passati in svantaggio 0-2 per una doppietta di Roger (11' e 20' rig), l'hanno infatti ribaltata grazie a un autogol di Roger (48'), due reti di Gameiro (57' e 59') e una di Ferran Torres (88'). Padroni di casa in dieci dal 74' a causa della doppia ammonizione rimediata da Falcon. Grazie a questo successo il Valencia è ora settimo in classifica con 26 punti, mentre il Levante è undicesimo con 20.

Il programma completo del 16° turno di Liga:

Venerdì

21:00 Villarreal-Atletico Madrid 0-0

Sabato

13:00 Real Madrid - Espanyol 2-0

16:00 Granada - Alaves 3-0

18:30 Levante - Valencia 2-4

21:00 Barcellona - Maiorca