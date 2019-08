Liga, colpo Osasuna in casa del Leganes. 4-4 tra Villarreal e Granada

© foto di Cesar Cebolla/Alfaqui/Image Sport

Nelle due gare di Liga delle 21 grande vittoria dell'Osasuna che ha trionfato per 1-0 in casa del Leganes grazie alla rete Chimy Avila conquistando i primi tre punti al debutto in campionato. Pirotecnico 4-4 invece tra Villarreal e Granada: nel primo tempo 1-1 di rigore con Vico che ha risposto a Cazorla dal dischetto mentre nella ripresa gli ospiti hanno risposto colpo su colpo. Villarreal avanti con Gomez ma ripreso da Machis che ha firmato il 2-2, poi sono arrivati gol di Moreno e Chukwueze, ai quali hanno risposto Soldado e Puertas.

LIGA - PRIMO TURNO

Athletic-Barcellona 1-0

Celta Vigo-Real Madrid 1-3

Valencia-Real Sociedad 1-1

Maiorca-Eibar 2-1

Leganes-Osasuna 0-1

Villarreal-Granada 4-4

Alaves-Levante

Espanyol-Siviglia

Real Betis-Real Valladolid

Atletico Madrid-Getafe