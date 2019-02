© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Levante espugna l'Estadio de Balaídos. 4-1 il risultato finale del match, valido per il 24° turno di Liga, con reti di Morales (20' e 62'), Coke (40') e Mayoral (89'). Tra le fila del Celta Vigo, rimasto in dieci al 49' a causa dell'espulsione di Boudebouz, il gol della bandiera porta invece la firma di Mendez (rig. 87'). Grazie a questo risultato il club di Valencia raggiunge quota 30 punti in classifica, undicesimo, mentre il Celta Vigo resta sedicesimo con 24 lunghezze.

Questo il programma completo del 24° turno della Liga:

Venerdì

21:00 Eibar-Getafe 2-2

Sabato

13:00 Celta Vigo-Levante 1-4

16:15 Vallecano-Atl. Madrid

18:30 Real Sociedad-Leganes

20:45 Barcellona-Valladolid

Domenica

12:00 Real Madrid-Girona

16:15 Valencia-Espanyol

18:30 Villarreal-Siviglia

20:45 Betis-Alaves

Lunedì

21:00 Huesca-Ath. Bilbao