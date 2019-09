Liga, il Real Madrid ritrova la vittoria. Ma il Levante sfiora la remuntada

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo due pareggi consecutivi, il Real Madrid ritrova i tre punti in Liga, malgrado l'emergenza a centrocampo. Un primo tempo da incorniciare, una ripresa da dimenticare, che però non cambia il succo dal punto di vista della classifica. Da registrare anche il debutto in campionato per Eden Hazard. E' Karim Benzema il mattatore, autore di una doppietta, aiutato dal terzo gol di Casemiro. Tutto in 40'. Poi, dalla seconda frazione in avanti, tanto Levante: prima la rete dell'ex, Borja Mayoral (che ha sfiorato il gol del pari nei minuti di recupero), poi di Melero. Ma non basta. Finisce 3-2 e Zidane può cominciare ad accennare un sorriso.

LA QUARTA GIORNATA

Ieri:

Maiorca-Athletic Bilbao 0-0

Oggi:

Real Madrid-Levante 3-2

ore 16: Leganes-Villarreal

ore 18.30: Real Sociedad-Atletico Madrid

ore 21: Barcellona-Valencia

Domani:

ore 12: Eibar-Espanyol

ore 14: Alaves-Siviglia

ore 16: Celta Vigo-Granada

ore 18.30: Valladolid-Osasuna

ore 21: Betis-Getafe