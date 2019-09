© foto di Alterphotos/Image Sport

In attesa del Siviglia, impegnato tra poco contro il Real Madrid, l'Athletic Bilbao è volato in testa alla classifica battendo 2-0 l'Alaves. La squadra di Garitano è passata in vantaggio al 38' con il rigore di Raul Garcia e nella ripresa al 71' ha raddoppiato con Iker Muniain e con questi tre punti sale a 11 punti scavalcando Granada a Siviglia, mentre l'Alaves resta a quota 5.

Questo il programma completo del 5° turno di Liga:

Venerdì

Osasuna-Betis 0-0

Sabato

Villarreal-Valladolid 2-0

Levante-Eibar 0-0

Atl.Madrid-Celta Vigo 0-0

Granada-Barcellona 2-0