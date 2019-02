Liga, l'Huesca vince in casa del Girona: 2-0, doppietta di Avila

© foto di J.M.Colomo

Vittoria a sorpresa nella serata di Liga per l'Huesca ultimo in classifica con il successo conquistato per 2-0 in casa del Girona. Decide la doppietta di Avila per i catalani si tratta del terzo ko di fila. L'Huesca invece con questa vittoria sale a 18 punti e ora può ancora credere alla salvezza mentre il Girona resta a quota 24 e continua a rischiare.

Questo il programma completo del 23° turno della Liga:

08.02 21:00 Valladolid-Villarreal 0-0

09.02 13:00 Getafe-Celta Vigo 3-1

09.02 16:15 Atl. Madrid-Real Madrid 1-3

09.00 18:30 Espanyol-Vallecano 2-1

09.02 20:45 Girona-Huesca 0-2

10.02 12:00 Leganes-Betis

10.02 16:15 Valencia-Real Sociedad

10.02 18:30 Siviglia-Eibar

10.02 20:45 Ath. Bilbao-Barcellona

11.02 21:00 Alaves-Levante