Liga, non basta Vidal: Espanyol-Barcellona 2-2. La vetta è per due

Un derby infuocato che alla fine costa un mezzo passo falso al Barcellona. Pessima partenza nella stra-cittadina contro l'Espanyol per la squadra allenata da Valverde, sorpresa a metà della prima frazione da David Lopez, ex Napoli. Nel secondo tempo però due guizzi di Suarez e Vidal, obiettivo di mercato dell'Inter di Conte, hanno riportato in avanti i blaugrana. Finita qui? Neanche per sbaglio, perché Wu Lei ha firmato il 2-2 finale: al termine del girone d'andata, quindi, Real Madrid e Barcellona sconfinano assieme, a pari punti.

Ieri sera

VALLADOLID-LEGANES 2-2 - 4' Braithwaite (L), 8' e 79' Unal (V), 13' Roque Mesa (L)

SIVIGLIA-ATHLETIC 1-1- 15' Capa (A), 60' aut. Unai Nunez.

Oggi

VALENCIA-EIBAR 1-0 - 27' Maxi Gomez

GETAFE-REAL MADRID 0-3 - 34' aut. Soria, 53' Varane, 95' Modric

ATLETICO-LEVANTE 2-1 13' Correa (A), 16' Roger (L), 18' Felipe (A)

ESPANYOL-BARCELLONA 2-2 23' Lopez (E), 50' Suarez (B), 59' Vidal (B), 88' Lei (E)

Domenica

GRANADA-MAIORCA ore 12

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL ore 14

ALAVES-BETIS ore 16

CELTA-OSASUNA ore 21