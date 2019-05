© foto di Alterphotos/Image Sport

Dalla partita vinta 1-0 dal Valladolid contro l'Athletic Club, valsa il quartultimo posto alla squadra castigliana, è emerso il primo verdetto della Liga per quanto riguarda la lotta per non retrocedere. Infatti la vittoria dei castigliani ha tagliato del tutto le gambe al Rayo Vallecano, rimasto inchiodato a quota 31 e ormai troppo lontano per detenere alcuna speranza, visti i sette punti di ritardo a due turni dal termine. La squadra bianco-rossa di Madrid dunque retrocede subito dopo essere risalita in prima divisione.

Rischia molto anche un'altra neo-promossa quale l'Huesca, che quando questo articolo va online sta perdendo 3-0 in casa contro il Valencia. In caso non riuscissero ad invertire la rotta e vincere la gara, anche loro sarebbero retrocessi.