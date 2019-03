© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terminata qualche minuto fa anche l'ultima partita in programma nella 29^ giornata di Liga spagnola, che vedeva impegnato in campo il Real Madrid. Zinedine Zidane ha sorpreso tutti con le scelte di formazione, lanciando il figlio Luca tra i pali. In teoria la sfida contro il fanalino di coda Huesca sarebbe dovuta essere più agevole, ma i Blancos hanno rischiato di mandare tutto all'aria diverse volte. Prima andando sotto, poi facendosi riprendere di nuovo sul pari una volta ribaltata la situazione. Alla fine però si è rivelato decisivo il gol segnato da Benzema nei paraggi del novantesimo.

Questo il programma completo del 29° turno di Liga:

Venerdì

GIRONA-ATHLETIC 1-2

Sabato :

GETAFE-LEGANES 0-2

BARCELLONA-ESPANYOL 2-0

CELTA-VILLARREAL 0-2

ALAVES-ATL. MADRID 0-4