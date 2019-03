© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo esterno del Monaco, che si porta provvisoriamente al sedicesimo posto in classifica a quota 30 punti grazie all'importante vittoria sul campo del Lille, secondo con 57 lunghezze. A decidere il match giocato allo Stade Pierre-Mauroy e valido per il 29° turno di Ligue 1 è stata una rete di Carlos Vinicius al 90'. Quattro vittorie e tre pareggi in campionato per i monegaschi, dal ritorno in panchina di Leonardo Jardim.

Questo il programma completo del 29° turno di Ligue 1:

Venerdì

19:00 ​​​​​​​Nizza-Tolosa 1-1

20:45 Lilla-Monaco 0-1

Sabato

20:00 Angers-Amiens

20:00 Caen-St. Etienne

20:00 Guingamp-Dijon

20:00 Nimes-Strasburgo

Domenica

14:30 Lione-Montpellier

15:00 Reims-Nantes

17:00 Bordeaux-Rennes

21:00 Paris SG-Marsiglia