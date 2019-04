Ligue 1, domenica prima gara con arbitro donna: sarà Stephanie Frappart

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prima volta di un arbitro donna in Ligue 1. Domenica 28 aprile, in occasione del 34° turno del massimo campionato francese, Stephanie Frappart dirigerà infatti l'incontro tra Amiens e Strasburgo. La Frappart, non dimentichiamolo, è già stata selezionata dalla FIFA per il Mondiale di calcio femminile che si terrà in Francia a giugno. Lo ha annunciato la FFF.