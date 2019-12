Ligue 1, i risultati del 16° turno: poker Saint Etienne, Monaco corsaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questi i risultati del 16° turno di Ligue 1. Dopo le partita giocate ieri, in campo le altre squadre. Poker del Saint Etienne contro il Nizza, mentre il Monaco si è imposto 2-1 sul campo del Tolosa. Successo del Rennes in casa del Metz, mentre Dijon-Montpellier è terminata 2-2. Amiens-Reims è stata rinviata per la scarsa visibilità in campo a causa della nebbia.

Amiens-Reims (Rinviata)

Dijon-Montpellier 2-2 (2' aut. Sambia, 15' Mollet, 29' Savanier, 72' Mavididi)

Metz-Rennes 0-1 (39' Hunou)

Saint Etienne-Nizza 4-1 (11' e 58' Bouanga, 15' Dolberg, 38' Hamouma, 40' Fofana)

Tolosa-Monaco 1-2 (5' Ben Yedder, 40' Sanogo, 84' Martins)