Ligue 1, Nimes-Rennes 3-1 nel recupero. La classifica aggiornata

Ligue 1 in campo questa sera dopo le partire del weekend. E' andato infatti in scena il recupero della 27esima giornata del campionato francese allo Stade de Costieres tra Nimes e Rennes: la partita è terminata col risultato di 3-1 per i padroni di casa, che superano gli ospiti al decimo posto in classifica.

Recupero 27° turno:

Nimes-Rennes (24' Ripart, 40' Hunou, 55' Bouanga, 72' Bobichon)

La classifica aggiornata alla 31esima giornata:

Paris Saint-Germain 81*

Lilla 61

Lione 56

Saint-Etienne 50

Marsiglia 48

Reims 47

Nizza 47

Montpellier 45

Strasburgo 43

Nimes 43

Rennes 42

Angers 38

Bordeaux 38

Tolosa 35

Nantes 31*

Monaco 31

Amiens 31

Digione 24

Caen 23

Guingamp 23

*una partita in meno