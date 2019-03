Ligue 1, Pepe fa sognare ancora il Lille. Montpellier ripreso dall'Angers

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terminate da qualche istante le tre partite di Ligue 1 in programma per oggi alle ore 15. La partita più importante era quella tra Saint-Etienne e Lille, che ha visto il successo ospite firmato dall'uomo mercato Pepe che conferma i suoi al secondo posto in classifica. Il Montpellier si fa riprendere dall'Angers da situazione di doppio vantaggio, mentre il Tolosa vince di misura col fanalino di coda Guingamp e si porta a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

LIGUE 1 - Giornata 28

Sabato 9 marzo

Strasburgo-Lione 2-2

20.00 Amiens-Nimes 2-1

20.00 Dijon-Reims 1-1

20.00 Monaco-Bordeaux 1-1

Posticipata Nantes-PSG

Domenica 10 marzo

Montpellier - Angers 2-2 (3' Delort (M), 16' Shkiri (M), 80' Fulgini (A), 90'+2' Bahoken (A))

Saint-Etienne - Lille 0-1 (87' Pepe)

Tolosa - Guingamp 1-0 (20' Sanogo)

17.00 Rennes-Caen

21.00 Marsiglia-Nizza