Rafael Leao è arrivato al Lille all'inizio di questa stagione e ha segnato fino a questo momento sette gol, dimostrandosi uno dei migliori della squadra. Secondo France Football il Barcellona ha approfittato della sua tappa in Francia (dove ha affrontato in Champions il Lione) per tenere d'occhio il talento portoghese, nella partita contro il Montpellier.