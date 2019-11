Lione, Garcia: "Bel risultato, ma dobbiamo vincere anche la prossima"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una vittoria, quella contro il Benfica, che permette al Lione di conquistare il secondo posto nel girone di Champions League mettendosi nelle condizioni migliori per passare il turno: il 3-1 contro i portoghesi, infatti, permette alla squadra di Rudi Garcia di piazzarsi subito alle spalle del Lipsia capolista candidandosi a un ruolo da protagonista. Ne è consapevole il tecnico che, ai microfoni di RMC Sport, analizza la gara: "Sono soddisfatto anche se il secondo tempo è stato insufficiente per quello che è il nostro potenziale. Contro il Benfica abbiamo giocato una buona partita, ma adesso dovremo vincere in Russia - contro lo Zenit, ndr - per passare il turno. La sostituzione di Depay? Memphis voleva riprendere, ma non potevamo permettercelo. Ha sentito un piccolo problema alla coscia alla fine del primo periodo. Lui voleva continuare a giocare, ma non potevamo correre il minimo rischio" sono state le sue parole.