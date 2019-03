© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Génésio, allenatore del Lione, è intervenuto ai microfoni della UEFA per commentare la sconfitta contro il Barcellona: "Penso che le due frazioni siano state diverse: nel primo tempo abbiamo sofferto contro il pressing del Barcellona, nel secondo abbiamo giocato molto meglio e abbiamo segnato il gol, che ci ha dato molte speranze. Poi però la terza rete ha chiuso la partita. La loro qualità ci ha costretti a stare indietro: volevamo giocare più in alto, ci siamo riusciti meglio all'inizio del secondo tempo. Avvertivamo che tutto fosse possibile, ma poi abbiamo concesso il terzo gol dopo aver perso palla a centrocampo. Questa sera Messi era in modalità Champions League. È un genio e può fare cose che nessun altro può fare, a volte è inarrestabile".