Rudi Garcia, nuovo allenatore del Lione, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Benfica: "La Ligue 1 e la Champions League sono due diverse competizioni: abbiamo chiuso il libro del campionato e riapriamo il grande libro della Champions. E' una boccata d'aria fresca. Questo doppio incontro col Benfica sarà molto importante. Vogliamo ottenere un buon risultato qui e poi replicare in casa. Ho una squadra composta da molti talenti. Averli è importante, ma è più importante avere una squadra e lavoreremo per questo. La fascia da capitano ad Anthony Lopes? Mi ha aiutato molto in questi primi giorni ma il portiere è un capitano a prescindere, non ha bisogno della fascia".