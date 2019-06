Lione, sarà rivoluzione: via i big, tanti obiettivi per Juninho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo Lione di Juninho e Sylvinho promette scintille sul mercato. Il club francese avrà un ricco tesoretto da gestire dopo le cessioni di Mendy, Ndombélé, Tousart e Fekir e pensa ai colpi in entrata: quasi fatta per il portiere Tatarusanu, in difesa si puntano Renan Lodi dell'Atletico Paranaense, Diego Palacios del Willem II, Romain Perraud del Nizza, Stanley N'Soki del PSG e Lucas Digne dell'Everton. A centrocampo, invece, gli obiettivi sono Luiz Gustavo e Maxime Gonalons, mentre in attacco si seguono Marcus Thuram e Alexis Claude-Maurice.