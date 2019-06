Lipsia, il nuovo ds è Krosche. Deciderà il futuro del tecnico Rangnick

Secondo la Bild il Lipsia ha scelto Markus Krosche come prossimo direttore sportivo e nelle prossime ore arriverà la firma fino al 2022 dell'oramai ex Paderborn col club della Red Bull. Una volta insediato, si legge, per Krosche ci sarà da prendere immediatamente una decisione importante come quella riguardante il futuro dell'attuale tecnico Ralf Rangnick.