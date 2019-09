Lipsia, Nagelsmann: "Bravi a sfruttare i calci piazzati, meglio dopo i gol"

Grazie al 3-0 rifilato al Werder Brema, il Lipsia ha mantenuto il primo posto in Bundesliga e dopo la gara Julian Nagelsmann ha detto: "Non eravamo al meglio in difesa nel primo tempo; dovevamo essere più dominanti. Non stavamo comandando abbastanza il gioco, quindi dobbiamo lavorarci su. È stato bello vederce che abbiamo approfittato dei calci di punizione sui primi due gol. È stato più facile per noi dopo i gol. Siamo migliorati nella ripresa e abbiamo avuto un maggiore controllo della gara".