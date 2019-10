Lipsia, Nagelsmann: "Soddisfatto di vedere già la mia idea di calcio"

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha parlato a Sky Sport: "Sono soddisfatto di come la squadra sta assimilando le idee che ho portato da quando sono arrivato. La chiave è capire che la squadra non deve per forza essere migliore o peggiore del recente passato, ma solo diversa. Sono qui da poco ma si vede già qualcosa del mio calcio. L'obiettivo comunque non è quello di rendere visibile il mio lavoro ma di renderlo funzionale alla squadra e redditizi in termini di risultati".