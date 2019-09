Julian Nagelsmann, allenatore del RB Lipsia, ha parlato in conferenza stampa in vista della prima partita di Champions League in trasferta contro il Benfica: " Vogliamo portarci dietro lo slancio del secondo tempo contro il Bayern Monaco. Il nostro obiettivo è vincere a Lisbona per iniziare al meglio la fase a gironi. Il Benfica è uno dei club più importanti d'Europa, è una squadra forte con diversi attaccanti che possono fare la differenza e che sono difficili da contrastare. Vogliamo dimostrare che possiamo essere migliori di loro e vincere. Una vittoria vale molto nella fase a gironi, visto che sono solo sei le partite che vengono disputate. Tutti i giocatori che sono venuti in Portogallo sono in forma al 100%, non ho ancora deciso la formazione. Stiamo bene e abbiamo diverse opzioni".