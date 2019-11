Nella sfida contro il Colonia, Timo Werner ha raccolto la sua presenza numero 200 in Bundesliga firmando un record incredibile. A 23 anni infatti l'attaccante del Lipsia è stato il giocatore più giovane a raggiungere questo traguardo nel campionato tedesco e ha festeggiato il record con il suo dodicesimo gol in Bundesliga in 12 presenze.