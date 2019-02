LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 18.55 - Arsenal e Zenit agli ottavi

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

20.55 - Sono terminate le gare delle 18.55. Ricapitoliamo i risultati, in grassetto le squadre qualificate agli ottavi di finale:

Arsenal - BATE 3-0 (3-1 il risultato complessivo)

Dinamo Zagabria - Viktoria Plzen 3-0 (4-2 il risultato complessivo)

Eintracht Francoforte - Shakhtar 4-1 (6-3 il risultato complessivo)

Napoli - Zurigo 2-0 (5-1 il risultato complessivo)

Salisburgo - Club Brugge 4-0 (5-2 il risultato complessivo)

Valencia - Celtic 1-0 (3-0 il risultato complessivo)

Villarreal - Sporting 1-1 (2-1 il risultato complessivo)

Zenit San Pietroburgo - Fenerbahce 3-1 (3-2 il risultato complessivo)

NAPOLI - ZURIGO 2-0 (3-1 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

43' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! VERDI SBLOCCA IL MATCH!!! Ounas porta a spasso quattro avversari, poi serve con un gran tocco Verdi che di prima intenzione non sbaglia!!!

19.40 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.56 - SI RIPARTE!

76' - OUNAS!!! IL NAPOLI RADDOPPIA!!! Gran tracciante di Mertens, controllo e tiro per il numero 11 che non sbaglia!!!

20.44 - FINISCE IL MATCH!!! Il Napoli passa agli ottavi, dopo il 3-1 dell'andata arriva il 2-0 del San Paolo. Zurigo fuori dalla competizione.

ARSENAL - BATE 3-0 (0-1 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

2' - Iwobi prova la girata su suggerimento di Lichtsteiner, ma Scherbitski blocca senza problemi.

4' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! ARSENAL IN VANTAGGIO!!! Cross di Aubameyang in area, Volkov cerca di anticipare tutti ma mette il pallone alle spalle del proprio portiere!!!

9' - Skavysh ci prova, ma il pallone termina sul fondo. Si vede anche il BATE.

30' - Succede poco all'Emirates, continua il pressing da parte dei padroni di casa. Con questo punteggio si va ai supplementari.

37' - Ozil prova la girata di prima intenzione da dentro l'area, ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa.

39' - MUSTAFI!!! L'ARSENAL RADDOPPIA!!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva il terzo tempo del tedesco che anticipa tutti e deposita in rete!!!

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.57 - SI RIPARTE!

50' - Mezzo miracolo di Cech dopo un pasticcio incredibile della difesa Gunners, il BATE sfiora il gol del 2-1.

54' - Ci prova anche Iwobi, ma il pallone viene deviato in corner. Se il BATE dovesse segnare un gol, l'Arsenal verrebbe eliminata.

59' - In campo Hleb, applausi anche da parte del suo ex pubblico.

60' - SOKRATIS!!! ARRIVA IL GOL DEL 3-0!!! Calcio d'angolo per i londinesi, il numero 6 salta e anticipa tutti!!! Tris Gunners, il BATE deve fare due gol per qualificarsi.

69' - Prosegue il forcing offensivo da parte dell'Arsenal, che vuole assolutamente chiudere la pratica a 20' dal termine.

20.45 - FINISCE IL MATCH!!! I Gunners ribaltano l'1-0 dell'andata e trovano la qualificazione con un netto 3-0.

DINAMO ZAGABRIA - VIKTORIA PLZEN 3-0 (1-2 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

15' - ORSIC!!! DINAMO ZAGABRIA IN VANTAGGIO!!! Petkovic si inventa un gioco di prestigio in area, poi Orsic non sbaglia!!!

31' - Primo cartellino giallo del match, ammonito Hajrovic.

33' - Secondo giallo, ammonito anche Limbersky (PLZ).

34' - DILAVER!!! GRAN COLPO DI TESTA E DINAMO SUL 2-0!!! Dagli sviluppi di un calcio di punizione il centrale difensivo non sbaglia!!!

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

61' - I padroni di casa stanno gestendo al meglio, ma un gol del Plzen potrebbe riaprire il discorso qualificazione.

67' - Primo cambio in casa Dinamo Zagabria: Moro entra al posto di Hajrovic.

73' - PETKOVIC!!! TRIS PER I PADRONI DI CASA!!! Controllo e destro dal limite, pallone imparabile per Kozacik!!!

87' - Doppio giallo per Limbersky, Viktoria Plzen che rimane in dieci uomini.

20.47 - FINISCE IL MATCH!!! Mai in discussione il successo della Dinamo Zagabria, in grado di sbloccare la sfida dopo pochi minuti. Nulla da fare per il Viktoria Plzen, che saluta la competizione.

EINTRACHT FRANCOFORTE - SHAKHTAR DONETSK 4-1 (2-2 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

14' - Lo Shakhtar prova ad alzare i ritmi in fase offensiva, i padroni di casa stanno attualmente gestendo la situazione di vantaggio.

23' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! JOVIC SBLOCCA IL MATCH!!! Gran lavoro di Da Costa che sulla destra serve un gran pallone rasoterra per il numero 8: movimento perfetto e destro imprendibile!!!

26' - CALCIO DI RIGORE PER L'EINTRACHT!!! Fallo di mano in area di rigore, occasione colossale per i padroni di casa!!!

27' - HALLER!!! UNO-DUE PAZZESCO DELL'EINTRACHT!!! Il numero 9 non sbaglia, tedeschi che trovano il doppio vantaggio!!!

33' - Cartellino giallo anche per Moraes.

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.57 - SI RIPARTE!

46' - Primo cambio in casa Shakhtar: in campo Maycon al posto di Solomon.

64' - MORAES!!! LO SHAKHTAR RIAPRE TUTTO!!! Ismaily serve Moraes che gira di prima intenzione, poi Trapp se la butta dentro da solo!!!

79' - TAISON! TRAVERSA DELLO SHAKHTAR! Risultato ancora in bilico!

81' - HALLER!!! L'EINTRACHT COLPISCE IN CONTROPIEDE!!! Azione magistrale da parte dei padroni di casa, il numero 9 entra in area e non sbaglia!!!

88' - REBIC!!! L'EINTRACHT DILAGA NEL FINALE!!! Gacinovic serve Rebic, che si accentra e fulmina Pyatov.

20.47 - FINISCE IL MATCH!!! I padroni di casa, dopo qualche minuto di terrore, trovano un poker che vale gli ottavi di finale. Si deve arrendere lo Shakhtar, che aveva riaperto parzialmente il discorso qualificazione con Moraes.

SALISBURGO - CLUB BRUGGE 4-0 (1-2 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

10' - CALCIO DI RIGORE PER I PADRONI DI CASA!!! Prima occasione per il Salisburgo!!!

11' - HORVATH!!! GRAN PARATA SU DABBUR!!! Si rimane sullo 0-0, occasione sciupata dalla squadra di Rose.

17' - SCHLAGER!!! SALISBURGO IN VANTAGGIO!!! Sinistro imprendibile che beffa Horvarth!!!

29' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! DAKA RADDOPPIA!!! Grandissima azione da parte dei padroni di casa grazie a Pongracic, poi il numero 20 incrocia e beffa per la seconda volta Horvat!!!

43' - DAKA!!! TRIS SALISBURGO!!! Il numero 20 dei padroni di casa non sbaglia anticipando tutti!!! Il Club Brugge crolla!!!

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.57 - SI RIPARTE!

50' - Giallo anche per Onguene, primo ammonito in casa Salisburgo.

94' - DABBUR!!! ARRIVA IL POKER DEL SALISBURGO!!! Giocata di classe per il numero 9, ciliegina sulla torta di un match praticamente perfetto.

20.45 - FINISCE IL MATCH!!! Risultato mai in bilico tra Salisburgo e Club Brugge: ospiti mai in partita, il Salisburgo continua a sorprendere in Europa.

VALENCIA - CELTIC 1-0 (2-0 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

23' - Coquelin entra al posto di Garay, primo cambio del match per il Valencia.

24' - Brown e Toljan sono i primi due ammoniti di questa sfida.

30' - Nessuna occasione da parte di entrambe le squadre. Al momento i padroni di casa stanno gestendo il doppio vantaggio senza premere sull'acceleratore. Un gol da parte del Celtic potrebbe riaprire tutto.

37' - Sciocchezza di Toljan, doppio giallo e rosso inevitabile!!! Ospiti che rimangono in dieci uomini.

41' - PAREJO! GRANDISSIMA OCCASIONE PER IL VALENCIA! Il numero 10 si gira e calcia, ma il pallone viene deviato in corner!

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.57 - SI RIPARTE!

53' - Cartellino giallo anche per Diakhaby (VAL).

68' - Sobrino lascia il campo a Gameiro, ancora due cambi per i padroni di casa.

70' - GAMEIRO!!! VALENCIA IN VANTAGGIO!!! Assist di Wass con una grandissima sponda di testa: il francese si inserisce con i tempi giusti e non sbaglia!!!

20.45 - FINISCE IL MATCH!!! Gameiro mette il sigillo sulla qualificazione degli spagnoli, il Celtic non è praticamente entrato in campo in questa sfida.

VILLARREAL - SPORTING 1-1 (1-0 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

25' - Nulla da segnalare al momento, davvero poche emozioni tra le due compagini fino a questo momento.

35' - Arriva la prima ammonizione della sfida, giallo per Jefferson (SPO).

46' - BRUNO FERNANDES!!! SPORTING IN VANTAGGIO!!! Errore della difesa di casa, che si fa scippare un pallone incredibile!!! I lusitani pareggiano i conti!!!

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.58 - SI RIPARTE!

50' - Inizia malissimo la ripresa dello Sporting: giallo per Jefferson, è il secondo del match: cartellino rosso e lusitani in dieci uomini.

66' - Nonostante l'uomo in meno lo Sporting continua ad attaccare. Buon momento da parte degli ospiti, il Villarreal soffre.

81' - PABLO FORNALS!!! IL VILLARREAL PAREGGIA I CONTI!!! Azione prolungata da parte dei padroni di casa, da dentro l'area Fornals non sbaglia!!!

95' - DOST! CHE OCCASIONE PER GLI OSPITI! Da due passi l'olandese sbaglia, poteva essere il gol qualificazione!

20.47 - FINISCE IL MATCH!!! Brivido per gli spagnoli nel finale, decisivo l'errore di Dost. Villarreal agli ottavi, Sporting che abbandona la competizione.

ZENIT - FENERBAHCE 3-1 (0-1 risultato andata)

18.55 - SI PARTE!

4' - OZDOEV!!! LO ZENIT SBLOCCA IL MATCH!!! Azmoun appoggia di petto, il numero 27 calcia di prima intenzione e non sbaglia!!!

13' - Il Fenerbahce prova a reagire dopo il gol subito: ora la situazione è di parità, ma i gol dei turchi valgono molto di più.

18' - Azmoun (ZEN) viene ammonito.

34' - Giallo anche per Hernani, lo Zenit deve fare attenzione.

37' - RADDOPPIA LO ZENIT!!! Azmoun si inserisce e di testa non sbaglia!!! Situazione completamente ribaltata!!!

43' - TOPAL!!! IL FENERBAHCE RIAPRE TUTTO!!! Il numero 5 si accentra e calcia dal limite, pallone imparabile per Lunev!!!

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.57 - SI RIPARTE!

50' - Cartellino giallo anche per Barrios.

56' - Hernani, già ammonito, esce dal campo. Al suo posto Mak.

70' - MAK! CHE OCCASIONE PER LO ZENIT! Il neo entrato cerca lo scavetto, ma Tekin salva con un grandissimo intervento!

76' - AZMOUN!!! ZENIT AVANTI DI DUE GOL!!! Svarione difensivo da parte degli ospiti, il numero 7 anticipa tutti con un gran tiro piazzato!!!

20.45 - FINISCE IL MATCH!!! Lo Zenit ribalta la sconfitta dell'andata e trova la qualificazione. Nulla da fare per il Fenerbahce, inutile la rete di Topal.

18.47 - Manca davvero pochissimo al calcio di inizio, oggi avremo i primi verdetti di questa prima fase. L'Europa League entra nel vivo, lo spettacolo comincia!

18.41 - Chiuderanno questa prima parte di Europa League Zenit-Fenerbahce (1-0 in favore dei turchi), Villarreal-Sporting (1-0 il punteggio) e Valencia-Celtic (2-0 in favore degli spagnoli).

18.34 - Anche il Brugge parte da una posizione di vantaggio con il Salisburgo, grazie al successo per 2-1. L'Eintracht ospiterà lo Shakhtar, con il vantaggio delle due reti segnate all'andata.

18.29 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio alle ore 18.55. Vi ricordiamo che in campo c'è anche il Napoli: la squadra di Ancelotti cercherà di chiudere la pratica qualificazione contro lo Zurigo.

18.25 - In campo l'Arsenal di Unai Emery, che cercherà di ribaltare l'1-0 contro il BATE. Il Viktoria Plzen sfiderà la Dinamo Zagabra, i cechi hanno vinto il match di andata 2-1.

18.20 - Il primo verdetto è già arrivato ieri con la sconfitta della Lazio in casa del Siviglia. La squadra di Machin è la prima qualificata agli ottavi.

18.15 - Tutto o niente, siamo pronti per i primi verdetti dei sedicesimi di finale di Europa League. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle gare delle ore 18.55.