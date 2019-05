LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Champions per il Lione, Monaco quasi salvo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

22.55 - Di seguito ecco tutti i risultati finali con il Lione che stacca il pass per la Champions League, St.Etienne che si accontenta dell'Europa League. Dijon e Caen vicine alla retrocessione mentre il Monaco è quasi salvo.

Bordeaux-Reims 0-1

Guingamp-Nimes 2-2

Lilla-Angers 5-0

Lione-Caen 4-0

Monaco-Amiens 2-0

Montpellier-Nantes 1-1

PSG-Dijon 4-0

St.Etienne-Nizza 3-0

Strasburgo-Rennes 0-2

Tolosa-Marsiglia 2-5

BORDEAUX-REIMS 0-1

1' - Partiti!

GOL DEL REIMS! HA SEGNATO SUK! Errore della difesa del Bordeaux, pallone regalato a Suk che spedisce a rete!

32' - Il Bordeaux ancora non è riuscito a costruire un'azione pericolosa per il pareggio.

---INTERVALLO---

50' - Calcio di punizione quasi perfetto di Benrahou del Bordeaux che trova la grande parata del portiere avversario.

62' - Due cambi per il Bordeaux nel tentativo di trovare la rete del pareggio.

65' - Occasione per il Bordeaux, traversone in area di rigore per Briand che colpisce di testa spedisce di poco a lato.

81' - Doumbia aveva l'occasione per chiudere il match ma l'attaccante del Reims viene pescato in posizione di fuorigioco.

---FINE PARTITA---

GUINGAMP-NIMES 2-2

1' - Partiti!

GOL DEL GUINGAMP! HA SEGNATO THOURAM! Subito avanti la formazione di casa, scatta sul filo del fuorigioco Thuram che insacca. Breve riscontro con il VAR prima di convalidare la rete.

25' - Nimes ad un passo dal pareggio, conclusione tentata da Valls che colpisce però il palo della porta del Guingamp.

37' - GOL DEL GUINGAMP! HA SEGNATO MENDY! Raddoppio del Guingamp, meritato. Pallone spedito in area di rigore per Mendy che tutto solo manda in rete.

---INTERVALLO---

53' - GOL DEL NIMES! HA SEGNATO RIPART! Accorcia subito il Nimes, pallone in area di rigore per Ripart che manda in rete all'angolino basso.

57' - HA SEGNATO IL NIMES! GOL DI BOUANGA! Pareggia subito il Nimes con Bouanga, partita rimessa in piedi in cinque minuti.

85' - Ad un passo dal tris il Guingamp, ha provato la conclusione Ikoko dalla distanza ma è grande la risposta di Bernardoni.

---FINE PARTITA---

LILLA-ANGERS 4-0

1' - Partiti!

2' GOL DEL LILLA! HA SEGNATO KONE! Stoccata vincente nel cuore dell'area di rigore di Kone che batte il portiere dell'Angers e porta in vantaggio i padroni di casa.

14' - GOL DEL LILLA! RADDOPPIO DI PEPE! Non poteva mancare la rete di Pepe per il Lilla, grandissima conclusione con il mancino dalla distanza che si insacca all'angolino basso.

20' - Primo squillo dell'Angers che ci ha provato con Bahoken, il suo colpo di testa termina di poco a lato.

---INTERVALLO---

69' - GOL DEL LILLA! HA SEGNATO BAMBA! Spettacolo Lilla, giocata in verticale di capitan Fonte che arriva sul fondo e mette al centro un pallone delizioso per il colpo di testa vincente di Bamba.

75' - GOL DEL LILLA! CALCIO DI RIGORE DI PEPE! Perfetta l'esecuzione del penalty da parte di Pepe che firma la doppietta anche questa sera.

90' - GOL DEL LILLE! HA SEGNATO ARAJUO! Serie di slalom in area di rigore del brasiliano, destro secco e cinquina per il Lille.

---FINE PARTITA---

LIONE-CAEN 4-0

1' - Partiti!

12' - Ha provato a scattare verso la porta Memphis Depay, l'olandese viene beccato in posizione irregolare.

20' - Sempre Depay per i padroni di casa tra i più pericolosi, resiste il Caen.

30' - Viene steso in area di rigore Dembele per il Lione, l'arbitro si reca al VAR per valutare se ci sono gli estremi per concedere il penalty per i padroni di casa.

31' - CONFERMATO! CALCIO DI RIGORE IN FAVORE DEL LIONE!

32' - RIGORE FALLITO DA DEMBELE! Calcia in diagonale ma arriva la respinta in tuffo di Samba.

---INTERVALLO---

50' - GOL DEL LIONE! HA SEGNATO DEPAY! Contropiede perfetto del Lione che si porta in vantaggio, traversone basso di Dembele per Depay che tutto solo appoggia in rete con il mancino.

53' - GOL DEL LIONE! HA SEGNATO CORNET! Chiude i conti il Lione, prima il palo ma sulla respinta non si fa pregare Cornet che manda in rete.

65' - GOL DEL LIONE! HA SEGNATO DEMBELE! L'ex attaccante del Celtic si riscatta dopo il rigore fallito nel primo tempo, mancino in diagonale del francese e pallone in rete.

70' - GOL DEL LIONE! HA SEGNATO DEPAY! Non si ferma più il Lione, assist di Traoré per Depay che tutto solo davanti al portiere avversario non sbaglia per la doppietta personale.

---FINE PARTITA---

MONACO-AMIENS 2-0

1' - Partiti!

13' - Molto attivo Gelson Martins per il Monaco ma ancora nessuna vera occasione da gol per i monegaschi.

27' - GOL DEL MONACO! HA SEGNATO FALCAO! Si porta avanti il Monaco, colpo di testa perfetto dopo l'angolo di Golovin per Radamel Falcao. Gol importantissimo.

42' - Che errore di Konate per l'Amiens, l'ex Genoa raccoglie una respinta del portiere del Monaco ed a porta sguarnita manda a lato.

---INTERVALLO---

65' - Sta provando a spingere l'Amiens ma senza colpire, sarebbero tre punti di platino per il Monaco.

80' - Pochi tiri in porta, squadre intimorite. Il Monaco protegge il prezioso vantaggio.

82' - GOL DEL MONACO! HA SEGNATO GOLOVIN! La chiude il Monaco, tocco in profondità di Sidibé per lo scatto in solitaria di Golovin che si presenta davanti al portiere e scarica in rete.

---FINE PARTITA---

MONTPELLIER-NANTES 1-1

1' - Partiti!

6' - Per il Montpellier ci ha provato Laborde con il tiro dalla distanza, pallone che termina però a lato della porta del Nantes.

25' - GOL DEL NANTES! HA SEGNATO COULIBALY! Con un pò di fortuna avanti il Nantes, conclusione di Coulibaly che manda in vantaggio gli ospiti.

---INTERVALLO---

66' - Pochissime emozioni in questa ripresa, poco Montpellier nonostante il vantaggio del Nantes.

76' - GOL DEL MONTPELLIER! HA SEGNATO MOLLET! I padroni di casa pareggiano i conti con un pò di fortuna, calcio di punizione deviato di Mollet e risultato sul pari.

---FINE PARTITA---

PSG-DIJON 4-0

1' - Partiti!

2'- GOL DEL PSG! HA SEGNATO DI MARIA! Inizio con i fiocchi per i parigini, mancino dalla distanza di Di Maria che viene deviato in gol da un difensore della squadra ospite.

4' - GOL DEL PSG! RADDOPPIO DI CAVANI! Il PSG fa sul serio, subito avanti di due reti la formazione di casa. Traversone di Di Maria e colpo di testa vincente di Cavani.

11' - Si abbassano leggermente i ritmi dopo il grande inizio del PSG. Per il momento è Dijon retrocesso in Ligue 2.

36' - DILAGA IL PSG! HA SEGNATO MPABBE'! Traversone dalla corsia mancina di Kurzawa per Cavani, il Matador sbaglia il tiro che diventa un assist per Mbappé che non poteva fallire.

40' - MBAPPE! TRAVERSA DEL PSG! Ad un passo dal poker il PSG, traversone di Cavani per Mbappé che stacca ma trova la traversa.

---INTERVALLO---

56' - GOL DEL PSG! HA SEGNATO MPABBE! Arriva la doppietta personale di Mbappè, tutto solo davanti al portiere lo beffa con lo scavetto.

69' - Ricordiamo che con questo risultato, il Dijon tornerà in Ligue 2.

84' - Non attacca più il PSG, Dijon invece ormai rassegnato alla triste retrocessione.

---FINE PARTITA---

ST. ETIENNE-NIZZA 3-0

1' - Partiti!

20' - La partita la fa il St. Etienne a caccia della vittoria, atteggiamento più rinunciatario del Nizza.

26' GOL DEL ST.ETIENNE! HA SEGNATO BERIC! Stoccata in area di rigore di Beric su assist di Salibur, il VAR conferma e padroni di casa avanti.

---INTERVALLO---

55' - Prova a dare spettacolo Salibur con una serie di giocate ma viene fermato in maniera irregolare di Racine Coly.

65' - GOL DEL ST.ETIENNE! DOPPIETTA DI BERIC! Arriva il raddoppio dei padroni di casa, sempre Beric. Lo sloveno riceve da Hamouma in area di rigore e con il piattone manda in rete.

81' - GOL DEL ST.ETIENNE! HA SEGNATO HAMOUMA! Dopo l'assist arriva anche il gol di Hamouma con una perfetta conclusione dal limite dell'area di rigore.

---FINE PARTITA---

STRASBURGO-RENNES 0-2

1' - Partiti!

10' - Nessuna vera occasione da rete, squadre che si stanno studiando adesso.

14' - Goncalves per il Rennes riceve in area di rigore, prova la conclusione che viene però murata dalla difesa di casa.

24' - GOL DEL RENNES! HA SEGNATO BOURIGEAUD! Grande conclusione del francese che non lascia scampo al portiere dello Strasburgo e cambia quindi il risultato.

---INTERVALLO---

62' - Seri di cambi, lo Strasburgo non hai mai calciato verso la porta del Rennes.

90' - GOL DEL RENNES! HA SEGNATO HUNOU!

---FINE PARTITA---

TOLOSA-MARSIGLIA 2-5

1' - Partiti!

15' - Grande occasione non sfruttata dal Tolosa. Pallone in area di rigore per Leya che sotto porta manda alto sopra la traversa.

27' -GOL DEL TOLOSA! HA SEGNATO LEYA! - Stavolta non sbaglia Leya e porta avanti il Tolosa, sfrutta l'assist di Gradel e sblocca il punteggio.

29' - GOL DEL MARSIGLIA! HA SEGNATO SANSON! Pareggio immediato del Marsiglia, traversone di Luiz Gustavo per la girata vincente con il destro di Sanson.

---INTERVALLO---

50' - GOL DEL MARSIGLIA! HA SEGNATO SAKAI Grande inizio di ripresa del Marsiglia, sponda di Germain per Sakai che con il mancino dal limite dell'area di rigore manda in rete.

62' - GOL DEL TOLOSA! HA SEGNATO GRADEL! I padroni di casa pareggiano la sfida, conclusione con il destro dal limite dell'area di rigore di Gradel che non lascia scampo a Mandanda.

76' - GOL DEL MARSIGLIA! HA SEGNATO N'JIE! Nuovo sorpasso del Marsiglia, traversone di Sakai per N'Jie che appena entrato trasforma con grande facilità.

90' - GOL DEL MARSIGLIA! HA SEGNATO THAUVIN! La chiude definitivamente il Marsiglia, tap-in vincente in area di rigore di Thauvin che fissa il poker.

92' GOL DEL MARSIGLIA! HA SEGNATO THAUVIN! Stavolta conclusione sotto la traversa di Thauvin, doppietta nel giro di due minuti del francese.

---FINE PARTITA---

20.45 - Si infiamma la corsa salvezza visto che soltanto una squadra è retrocessa, ovvero il Guingamp. Sfide fondamentali per il Djion contro la capolista PSG mentre non può permettersi passi falsi il Monaco. La squadra di Jardim potrà sfruttare l'impegno ostico del Caen penultimo che si gioca molto contro un Lione a cui servono tre punti per mettere la parole fine sulla corsa Champions League.

20.40 - Ecco di seguito l'elenco delle partite che andranno in scena questa sera:

Bordeaux-Reims

Guingamp-Nimes

Lilla-Angers

Lione-Caen

Monaco-Amiens

Montpellier-Nantes

PSG-Dijon

St.Etienne-Nizza

Strasburgo-Rennes

Tolosa-Marsiglia

20.30 - Buona sera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della penultima giornata di Ligue 1. Dieci gare in programma, tutte in contemporanea e soprattutto decisive per la corsa salvezza.