LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: passa il Tottenham, pari Watford

© foto di Federico De Luca

22.40 - Terminano tutti i match!

TOTTENHAM-BRIGHTON 1-0

20.45 - PARTITI!

10' - Eriksen prova a imbeccare Dele Alli ma dosa male il suo passaggio e l’occasione sfuma.

19' - Ancora Eriksen, il più intraprendente: siluro dalla distanza, ma la difesa mura.

28' - Lucas Moura prende spazio sulla fascia, arriva al cross, ma non pesca nessuno in area di rigore.

34' - Alli indirizza la palla in area in direzione di Son, ma quest'ultimo non riesce ad arrivarci.

42' - Trippier la mette in mezzo all'area ma i difensori allontanano il pericolo.

21.31 - FINE PRIMO TEMPO!

21.47 - RIPARTITI!

47' - Giallo per Eriksen.

58' - Stavolta è Son a provarci: conclusione dal limite, ma la sfera termina alta sopra la traversa.

67' - Conclusione pericolosa di Rose verso l'incrocio di sinistra, ma il portiere Ryan è bravissimo però a parare il tiro.

75' - Bernardo entra in maniera troppo irruenta e si becca l'ammonizione.

83' - Ci prova il solito Eriksen: tentativo dalla distanza, ma Ryan dice di no.

89' - GOL DI ERIKSEN! PASSA IL TOTTENHAM! Ad un minuto dalla fine il vantaggio degli Spurs: fuciltata del danese, che trova l'angolino basso e non dà scampo stavolta a Ryan!

22.36 - FINE PARTITA!

WATFORD-SOUTHAMPTON 1-1

20.45 - PARTITI!

1' - GOL DEL SOUTHAMPTON! A SEGNO LONG! Erroraccio del difensore del Watford, che regala la sfera a Long. Quest'ultimo davanti al portiere sigla subito l'1-0. La partita si mette in discesa per i Saints.

12' - Deulofeu si fa dare palla dopo un bel movimento. Il suo tiro di prima da sembra indirizzato in rete ma termina appena fuori sulla destra.

18' - Arriva il primo giallo del match: se lo becca Romeu.

26' - Viene ammonito anche Capoue.

38' - Redmond raccoglie un lungo passaggio dentro l’area e scaglia una rapida conclusione diretta vicino al palo sinistro, ma il portiere si tuffa perfettamente per opporsi.

45' - Giallo per Doucouré e Bednarek.

21.31 - FINE PRIMO TEMPO!

21.47 - RIPARTITI!

51' - Qualche problemino fisico per Deulofeu dopo uno scontro di gioco. Non pare comunque nulla di grave per l'ex Milan.

58' - Deulofeu commette fallo e si becca giustamente il cartellino giallo.

69' - In questo secondo tempo i ritmi sono piuttosto bassi. Pochi sussulti da ambo i lati, è il Southampton che prova a gestire, senza concedere spazi ai padroni di casa.

75' - Giallo per Kabasele.

81' - Viene ammonito anche Masina.

90' - PAREGGIA IL WATFORD! GOL DI GRAY! Ottimo suggerimento nello spazio per Gray, che va in progressione, calcia e supera l'estremo difensore all'incrocio dei pali!

22.36 - FINE PARTITA!

20.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.15 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della dei recuperi rispettivamente della trentunesima e trentatreesima giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste due partite sapranno regalarci.