LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: tris Liverpool, Arsenal corsaro

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Federico De Luca

17.55 - Terminano tutti i match!

CRYSTAL PALACE-WEST HAM 1-1

16.00 - PARTITI!

8' - Zaha scatta verso la porta ma il difensore recupera bene e lo contrasta.

16' - Antonio aggancia un preciso passaggio e solo davanti al portiere scarica il tiro verso il centro della porta. Guaita è attento e blocca.

27' - Calcio di rigore per il West Ham!

28' - GOL DI NOBLE! WEST HAM IN VANTAGGIO! Si presenta Noble dagli undici metri e non dà scampo all'estremo difensore avversario: Guaita non riesce a respingere ed è 1-0 Hammers!

36' - Giallo per Wan-Bissaka.

45' - Vengono ammoniti anche Milivojevic e McArthur.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

55' - Van Aanholt serve McArthur, che calcia di prima intenzione dall'interno dell'area. La sua conclusione termina però a lato.

76' - GOL DI ZAHA! PAREGGIA IL CRYSTAL PALACE! McArthur serve Zaha, che controlla e calcia. Il suo tiro viene deviato e Fabianski è beffato: pari del Palace!

82' - Zaha viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e con un rasoterra calcia sulla destra. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere in tuffo questo tiro.

17.53 - FINE PARTITA!

HUDDERSFIELD-ARSENAL 0-2

16.00 - PARTITI!

9' - Lancio di Guendouzi a cercare Lacazette, ma l'attaccante si fa fermare dalla difesa avversaria.

16' - GOL DELL'ARSENAL! VANTAGGIO DI IWOBI! Raccoglie un pallone al limite l'esterno dei Gunners, che calcia indirizzando la sfera all'angolino: 1-0 Arsenal!

27' - Proteste Huddersfield per un presunto tocco di mano di Koscielny in area. L'arbitro non lo ravvisa e, senza VAR, vale quanto ha visto lui.

36' - Giallo per Schindler.

44' - RADDOPPIO ARSENAL! GOL DI LACAZETTE! Maitland-Niles dà un gran pallone in profondità a Lacazette. Il francese controlla e a tu per tu col portiere lo fredda all'angolino!

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

49' - Giallo per Kongolo.

57' - Viene ammonito anche Maitland-Niles.

71' - Iwobi va alla conclusione, ma Hamer è ben piazzato e respinge. Occasione interessante per l'Arsenal.

80' - Diakhaby guadagna il fondo e fa partire il traversone. Gli attaccanti dell'Huddersfield però non riempiono bene l'area.

94' - AUTOGOL DI KOLASINAC! ACCORCIA L'HUDDERSFIELD! La sfera arriva addosso all'ex Schalke, che la devia sfortunatamente in rete: 2-1 adesso!

17.53 - FINE PARTITA!

LIVERPOOL-BOURNEMOUTH 3-0

16.00 - PARTITI!

6' - Palla in profondità per Mané, che però sbaglia il controllo e fa sfumare l'azione.

15' - Cross in area di Mohamed Salah (Liverpool) che non trova però nessuno.

24' - GOL DEL LIVERPOOL! A SEGNO MANE'! Cross al centro sul quale Mané è bravo a prendere il tempo a tutti e colpire al punto giusto il pallone per spedirlo all'angolino!

27' - Giallo per Diego Rico.

34' - RADDOPPIO LIVERPOOL! GOL DI WIJNALDUM! Milner va alla battuta di un angolo, sugli sviluppi del quale Wijnaldum arriva da agganciare un passaggio in area e spedire alle spalle di Boruc: 2-0 Reds!

39' - Giallo per Smith.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

48' - GOL DEL LIVERPOOL! IL TRIS E' DI SALAH! Firmino cede il pallone a Salah, che ci arriva prima di tutti e lo spedisce all'angolino basso!

57' - Mané ha una grande occasione. Salta più in alto di tutti in area di rigore e colpisce la palla con un potente colpo di testa verso la rete. La sfera però termina a lato.

64' - Giallo per Matip.

77' - Traversa Liverpool! Imbucata in area per Salah, che aggancia e calcia da distanza ravvicinata. La sfera s'infrange sul legno.

81' - Sugli sviluppi di un corner Mousset riesce a ricevere in area, ma sul suo tiro è attento Alisson.

17.53 - FINE PARTITA!

SOUTHAMPTON-CARDIFF 1-2

16.00 - PARTITI!

8' - Romeu non riesce a mettere il pallone sulla corsa del proprio compagno. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sfuma la trama del Southampton.

19' - Tentativo di Redmond da fuori area: palla a lato, non di molto.

29' - Ralls batte un calcio di punizione e scodella con troppa forza, sprecando tutto: palla direttamente sul fondo.

38' - Bertrand calcia il pallone in area ma Neil Etheridge esce dai pali in presa sicura.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

54' - Valery vince un paio di contrasti e arriva al limite. Prende la mira al centro ma Etheridge non si fa cogliere di sorpresa e para.

62' - Giallo per Gunnarsson.

70' - GOL DEL CARDIFF! A SEGNO BAMBA! Sugli sviluppi di un corner è il centrale che salta più in alto di tutti e spinge il pallone in fondo al sacco! Vantaggio per gli ospiti.

78' - Valery si lancia in dribbling, arriva al limite e scarica il tiro. Etheridge è attento e dice di no.

91' - GOL DEL SOUTHAMPTON! PAREGGIA STEPHENS! E' Stephens a staccare più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d'angolo: la sua zampata batte il portiere e pareggia i conti!

94' - GOL DEL CARDIFF! ZOHORE AL FOTOFINISH! Mischia nell'area del Southampton. Batti e ribati, arriva alla fine Zohore a risolverla con una conclusione debole, ma tanto basta per battere il portiere!

17.53 - FINE PARTITA!

WATFORD-EVERTON 1-0

16.00 - PARTITI!

10' - Janmaat crossa in area ma troppo vicino a Pickford che si impossessa del pallone anticipando tutti.

21' - Sigurdsson prova a pescare un compagno ma mette troppa forza nel passaggio e l'azione svanisce.

32' - Qualche problemino fisico per Tosun, ma non pare nulla di grave. Solo una botta dopo un contrasto, cure mediche in corso.

43' - Holebas va alla battuta di una punizione e mette al centro, ma la difesa allontana.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.03 - RIPARTITI!

52' - Traversa Everton! Conclusione di Sigurdsson, che però sbatte sul legno. Gioia negata all'islandese.

65' - GOL DEL WATFORD! VANTAGGIO DI GRAY! Dopo un calcio d'angolo battuto da Holebas, la sfera arriva a Gray su assist di Hughes. Da pochi metri quest'ultimo calcia e la mette in rete!

71' - Giallo per Deeney.

81' - Deeney raccoglie un passaggio arrivato dalla fascia, alza la testa e decide di tirare dal limite. Il pallone viene però fermato da uno dei difensori.

17.53 - FINE PARTITA!

15.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

15.15 - Buon pomeriggio cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della ventiseiesima giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.