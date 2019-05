LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Vincono Klopp e Pep, il Man City è campione!

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

CLASSIFICA FINALE:

Manchester City 98, Liverpool 97, Chelsea 72, Tottenham 71, Arsenal 70, Manchester United 66, Wolverhampton 57, Everton 54, Leicester 52, West Ham 52, Watford 50, Crystal Palace 49, Newcastle 45, Bournemouth 45, Burnley 40, Southampton 39, Brighton 36, Cardiff 34, Fulham 26, Huddersfield 16

VERDETTI:

- Manchester City campione d'Inghilterra.

- Manchester City, Liverpool, Chelsea e Tottenham in Champions League.

- Arsenal e Manchester United in Europa League.

- Wolverhampton in Europa League, a patto che il Watford non vinca l'FA Cup con il Manchester City.

- Cardiff, Fulham e Huddersfield retrocesse in Championship.

17.55 - Terminano tutti i match!

BRIGHTON-MANCHESTER CITY 1-4

16.00 - PARTITI!

5' - Incursione palla al piede di Bernardo Silva, che mette paura alla difesa del Brighton, che alla fine riesce a metterci una pezza.

8' - In quest'avvio la novità del Manchester City è nella posizione di Mahrez, che sta agendo sulla fascia sinistra.

9' - Tentativo da fuori di Jahanbakhsh, che però mette a lato, non di molto. Brivido per il City.

12' - Zinchenko guadagna il fondo sulla sinistra, ma sul suo traversone si fa trovare pronto Duffy.

17' - Stesso solfa: cross di Zinchenko e nessuno del City pronto alla deviazione in area.

19' - La reazione al gol del Liverpool con l'incursione di Sterling: sul suo cross il portiere smanaccia via.

23' - Mahrez semina il panico sulla fascia sinistra, poi calcia da posizione defilata. Ryan però va in allungo e dice di no.

27' - GOL DEL BRIGHTON! IL MAN CITY E' SOTTO! Jahanbakhsh batte un calcio d'angolo sul primo palo, dove Duffy brucia tutti e di testa gira in rete. Non perfetto Ederson, il City ora è sotto!

28' - PAREGGIA SUBITO IL MAN CITY! CI PENSA AGUERO! Imbucata in area per Aguero, dopo una magia di tacco di Silva. Il numero 10 trafigge Ryan da distanza ravvicinata e rimette immediatamente le cose in parità!

37' - Continua ad attaccare il Manchester City. Conclusione di Mahrez da posizione defilata, ma Ryan devia in angolo.

38' - MAN CITY IN VANTAGGIO! A SEGNO LAPORTE! Sugli sviluppi di calcio d'angolo, Laporte parte da dietro, prende la rincorsa, salta in terzo tempo, indisturbato, e di testa manda un siluro all'angolo per il 2-1: City di nuovo primo in classifica!

46' - Brivido finale per il Manchester City. Dunk impegna Ederson alla deviazione alta sopra la traversa.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

49' - Il Manchester City sembra essere entrato in campo con la consapevolezza di poter subire gol, per questo sta provando a spingere. Regge il muro del Brighton per ora.

56' - Conclusione di Gundogan da fuori, ma la palla sbatte sulla difesa. Un po' di confusione in questa fase.

61' - Bell'azione del Manchester City. Imbucata per Aguero, che scucchiaia in area. Dunk salta più in alto di tutti e ci mette una pezza.

64' - GOL DI MAHREZ! TRIS DEL MANCHESTER CITY! Grandissima giocata dell'algerino: riceve al limite, col sinistro mette a sedere Dunk, e poi col destro sfodera una rasoiata che non dà scampo a Ryan, che sfiora soltanto!

70' - Adesso il Manchester City sta dominando: c'è un sola squadra in campo, che cinge d'assedio la difesa avversaria.

72' - POKER MAN CITY! GOL FAVOLOSO DI GUNDOGAN! Una perla da calcio di punizione: da oltre venti metri Gundogan batte il piazzato in maniera deliziosa, scavalca la barriera e spedisce la palla all'angolo!

82' - Il Manchester City continua ad attaccare e i tifosi presenti pensano già a far festa: si avvicina sempre più il secondo titolo consecutivo.

17.50 - FINE PARTITA! IL MANCHESTER CITY E' CAMPIONE D'INGHILTERRA!

BURNLEY-ARSENAL 1-2

16.00 - PARTITI!

3' - Giallo per Heaton.

5' - Traversa Arsenal! Cross al centro per Aubameyang, che colpisce di mezza spalla e spedisce sul legno. Prima palla gol della partita.

22' - Barnes viene ammonito.

45' - Tentativo di Willock, il suo primo tiro della partita, ad incrociare: la sfera si spegne sul fondo.

47' - Giallo per Tarkowski.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

51' - Tanti scontri in quest'avvio di ripresa. Adesso il Burnley fa giropalla e i ritmi sono abbastanza compassati.

52' - GOL DI AUBAMEYANG! ARSENAL AVANTI! Errore di Cork, che serve male Mee all'indietro. Si intromette Aubameyang, che ha strada spianata fino al portiere e con tutto lo specchio a disposizione non può sbagliare!

63' - DOPPIETTA DI AUBAMEYANG! RADDOPPIA L'ARSENAL! Iwobi scucchiaia sul secondo palo per l'ex Milan, che si coordina e al volo sfodera un destro che si insacca ancora in rete!

65' - GOL DI BARNES! ACCORCIA IL BURNLEY! Cross profondo, sul secondo palo arriva Gudmundsson. Scucchiaiata morbida per Barnes, che da distanza ravvicinata di testa batte il portiere!

74' - L'Arsenal sfiora il tris, sempre con Aubameyang: in spaccata devia un pallone in area, ma lo spedisce sul lato, di un soffio.

94' - GOL DI NKETIAH! TRIS ARSENAL! Iwobi serve Nketiah e da posizione impossibile fa passare il pallone in mezzo alle gambe del portiere: 3-1 per i Gunners!

17.53 - FINE PARTITA!

CRYSTAL PALACE-BOURNEMOUTH 5-3

16.00 - PARTITI!

24' - GOL DI BATSHUAYI! VANTAGGIO CRYSTAL PALACE! Grandissima palla in area per il belga, che controlla alla perfezione e supera il portiere da distanza ravvicinata!

33' - DOPPIETTA DI BATSHUAYI! RADDOPPIA IL PALACE! Bella azione della formazione di casa, e bravo Batshuayi a finalizzarla con grande freddezza davanti all'estremo difensore!

37' - AUTOGOL DI SIMPSON! TRIS DEL PALACE! Sfortunato Simpson, che devia il pallone nella sua porta. Si fa davvero molto complicato per il Bournemouth adesso.

45' - ACCORCIA IL BOURNEMOUTH! A SEGNO JEFFERSON LERMA! Clyne imbecca alla perfezione Lerma, piazzato al limite dell'area: la sua conclusione supera il portiere!

17.02 - RIPARTITI!

56' - LA RIAPRE IL BOURNEMOUTH! GOL DI IBE! Ibe col suo movimento spacca la difesa e raccoglie un ottimo passaggio, carica il tiro e batte il portiere!

65' - GOL DI VAN AANHOLT! POKER PALACE! Zaha imbecca alla perfezione van Aanholt. Quest'ultimo è bravo a calciare subito verso la porta per trafiggere l'estremo difensore!

74' - GOL DEL BOURNEMOUTH! SEGNA KING! Mepham fa filtrare un bel pallone in area per King, che da posizione favorevole gira in rete, all'angolino, senza dare scampo al portiere!

80' - GOL DI TOWNSEND! CINQUINA CRYSTAL PALACE! Ancora Zaha a fare da assist-man, stavolta con un tocco sul limite per Townsend. Conclusione di quest'ultimo, che trova l'angolino e la rete del 5-3!

17.53 - FINE PARTITA!

FULHAM-NEWCASTLE 0-4

16.00 - PARTITI!

9' - GOL DEL NEWCASTLE! A SEGNO SHELVEY! L'ex Liverpool raccoglie un pallone fuori area, in buona posizione, e calcia di prima intenzione: ottimo l'angolo, palla in rete!

11' - RADDOPPIA IL NEWCASTLE! SEGNA AYOZE PEREZ! Come un rapace, l'attaccante (accostato anche al Napoli) si trova nel posto giusto e con una zampata dall'interno dell'area batte il portiere!

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

61' - GOL DI SCHAR! TRIS NEWCASTLE! Ritchie batte un calcio d'angolo, sugli sviluppi del quale Schar salta più in alto di tutti e di testa spedisce in fondo al sacco!

91' - GOL DI RONDON! POKER DEL NEWCASTLE!

17.50 - FINE PARTITA!

LEICESTER-CHELSEA 0-0

16.00 - PARTITI!

4' - Barkley vicino al gol: Jorginho inventa per l'ex Everton, che mette giù ma spara sul petto di Schmeichel, bravo a chiudere lo specchio.

29' - Higuain effettua un buona accelerazione palla al piede, ma il suo tiro dal limite dell’area di rigore esce di poco largo.

30' - Giallo per Jorginho: è il primo cartellino della partita.

44' - Partita disputata a buon ritmo, senza grosse palle gol. Il Leicester sta dimostrando di voler onorare fino in fondo il buon campionato disputato.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

57' - Ndidi colpisce il pallone di testa sugli sviluppi di un corner, ma Zappacosta fa da muro e allontana il pallone.

17.50 - FINE PARTITA!

LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON 2-0

16.00 - PARTITI!

6' - Primo momento di pressione del Liverpool, ora si gioca perlopiù nella metà campo del Wolverhampton: Reds all'attacco in avvio, ma senza sfondare.

11' - Alexander-Arnold mette al centro da calcio di punizione, Origi prova a far scorrere per van Dijk, ma la difesa chiude.

15' - Nel primo quarto d'ora il Liverpool ha addirittura il 75% di possesso palla: un dato che fotografa la situazione meglio di qualsiasi altro.

17' - GOL DEL LIVERPOOL! LA SBLOCCA MANE'! Alexander-Arnold sfonda sulla fascia destra, mette un cross che viene sporcato da un difensore. La palla diventa buona per Mané, che deve solo spingere in rete l'1-0! In questo momento Reds davanti al Manchester City!

25' - Un missile di Robertson dalla distanza impegna Rui Patricio: il portiere portoghese però risponde presente.

32' - Origi cerca il gioco di prestigio, Robertson gli dà una mano, ma chiude la difesa del Wolverhampton.

34' - Prima conclusione per Salah: conclusione al volo dell'egiziano, che però non riesce a tener bassa la traiettoria.

43' - Traversa Wolverhampton! Scarico su Doherty, che calcia di prima intenzione ma la sfera si stampa sul legno. Si salva Alisson.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

51' - In quest'avvio di secondo tempo il Liverpool prova a spingere sull'acceleratore per segnare il secondo, ma il Wolverhampton incassa bene.

58' - Robertson prova lo sfondamento a sinistra, ma il suo spiovente viene respinto.

61' - Risponde il Wolverhampton: conclusione di Raul Jimenez da posizione defilata, ma la sfera termina larga.

72' - Altra bella iniziativa di Robertson, che imbecca Wijnaldum. Il suo tiro al volo finisce fuori.

81' - GOL ANCORA DI MANE'! RADDOPPIA IL LIVERPOOL! La doppietta dell'attaccante dei Reds, che sale a 22 gol: cross del solito Alexander-Arnold e colpo di testa in posizione dubbia di Mané. 2-0 ad Anfield, ma risultato inutile visto che il Manchester City ha messo in ghiaccio la sua partita.

87' - Tentativo docile di Salah da fuori area: facile bloccare per Rui Patricio.

17.50 - FINE PARTITA!

MANCHESTER UNITED-CARDIFF 0-2

16.00 - PARTITI!

8' - Palla gol per il Manchester United: Pereira innesca Greenwood, che gira verso la porta, ma trova la risposta del portiere.

22' - Calcio di rigore per il Cardiff! Dalot stende Mendez-Laing e per l'arbitro nessun dubbio.

23' - CARDIFF IN VANTAGGIO! GOL DI MENDEZ-LAING! E' il numero 19 che si incarica del calcio di rigore: palla da un lato, de Gea dall'altro ed è 1-0 per gli ospiti all'Old Trafford!

43' - Il Manchester United sta soffrendo in questo primo tempo. Il Cardiff è più pericoloso.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

54' - RADDOPPIA IL CARDIFF! ANCORA MENDEZ-LAING! Difesa bucata centralmente, Murphy raccoglie in area e può servire facilmente Mendez-Laing. A quest'ultimo non resta che spingere in rete, ma che pasticcio della retroguardia del Manchester United!

17.50 - FINE PARTITA!

SOUTHAMPTON-HUDDERSFIELD 1-1

16.00 - PARTITI!

41' - SOUTHAMPTON IN VANTAGGIO! A SEGNO REDMOND! Redmond si mette alle spalle gli avversari e dal limite calcia nel sette: portiere immobile, è 1-0!

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

55' - GOL DI PRITCHARD! PAREGGIA L'HUDDERSFIELD! Erroraccio di Dunn, che regala la sfera a Pritchard. Quest'ultimo davanti al portiere è freddo e sigla la rete del pari!

17.53 - FINE PARTITA!

TOTTENHAM-EVERTON 2-2

16.00 - PARTITI!

3' - GOL DEL TOTTENHAM! A SEGNO DIER! Sugli sviluppi di un corner Llorente la sfiora e la palla resta nei pressi dell'area piccola. E' bravo Dier a risolvere, con un tiro che fa secco Pickford!

13' - Tottenham ancora pericoloso: tentativo di Alli da fuori, che però non prende bene la mira.

29' - Bernard taglia dentro e fa secco il suo avversario, lascia poi partire una fucilata verso l'angolino basso di sinistra ma Lloris respinge.

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

61' - Succede poco in questa ripresa. Ritmi davvero bassi, ma è l'Everton che ci sta provando maggiormente. Quantomeno a macinare gioco.

69' - GOL DI WALCOTT! PARI EVERTON! Lookmanal primo pallone della gara dà il via all'azione del gol. Sigurdsson appoggia a Walcott, che rientra sul mancino e calcia: la palla dà un bacio al palo e finisce in rete!

72' - GOL DI TOSUN! LA RIBALTA L'EVERTON! Sugli sviluppi di un corner batti e ribatti nell'area di rigore. Lloris fa due miracoli, ma non può far nulla sul terzo tentativo ravvicinato dell'attaccante turco!

75' - GOL DI ERIKSEN! PARI TOTTENHAM! Calcio di punizione del danese da fuori area. La battuta del numero 23 è chirurgica, sul palo del portiere, e s'incassa alle sue spalle!

17.50 - FINE PARTITA!

WATFORD-WEST HAM 1-4

16.00 - PARTITI!

15' - GOL DI NOBLE! WEST HAM AVANTI! Noble si mette alle spalle gli avversari e dal limite calcia meravigliosamente verso l'angolino basso di sinistra. Foster non ci arriva, si sblocca il risultato!

40' - RADDOPPIA IL WEST HAM! GOL DI LANZINI! L'argentino colpisce di testa dopo il rimbalzo del pallone nell'area piccola e riesce a spedirla in rete: 2-0 per gli ospiti!

16.48 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

47' - ACCORCIA IL WATFORD! GOL DI DEULOFEU! L'ex Milan si ritrova uno contro uno col portiere, mantiene i nervi saldi e non sbaglia un gol abbastanza facile!

71' - TRIS WEST HAM! GOL DI ARNAUTOVIC! Si fa trovare pronto l'ex Inter, che davanti all'estremo difensore ribadisce in rete con gran freddezza e sigla il 3-1!

76' - Calcio di rigore per il West Ham!

77' - DOPPIETTA DI NOBLE! ANCORA IN RETE IL WEST HAM! Dagli undici metri parte il capitano, che è freddo e spiazza l'estremo difensore, siglando il quinto gol della partita e il secondo personale!

17.50 - FINE PARTITA!

15.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

15.15 - Buon pomeriggio cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della trentottesima ed ultima giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.